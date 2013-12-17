ЦИК завершила подсчет голосов на довыборах

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с результатами повторных выборов народных депутатов в пяти одномандатных округах, которые состоялись 15 декабря. Согласно данным сайта ЦИК, в одномандатном избирательном округе № 94 (Киевская область) победил самовыдвиженец Руслан Бадаев, за которого проголосовали 58,25% или 53 тыс. 363 избирателя. В ОИК № 132 (Николаевская область) победил самовыдвиженец Николай Круглов – 47,85% или 32 тыс. 947 избирателей. В ОИК № 194 (Черкасская область) победил самовыдвиженец Михаил Поплавский – 53,54% или 37 тыс. 331 избиратель. В ОИК № 197 (Черкасская область) победил Леонид Даценко («Батькивщина») – 63,51% или 33 тыс. 372 избирателя. В ОИК № 223 (Киев) победил самовыдвиженец Виктор Пилипишин – 44,89% или 34 тыс. 684 избирателя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter