Выборы Президента должны состояться в марте 2014 года - Кличко

Лидер «УДАРа» Виталий Кличко подчеркивает, что выборы Президента Украины должны были бы состояться в марте 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, после досрочного закрытия утреннего заседания парламента.

Кличко подчеркнул, что «в этом кризисе, в котором сейчас находится Украина, не время рассматривать текущие вопросы повестки дня».

«Мы знаем, что сегодня единственный выход из политического кризиса, в котором находится на сегодняшний день страна, - это досрочные парламентские и президентские выборы», - добавил народный депутат Украины.

Он напомнил, что на «круглом столе» Президент Украины Виктор Янукович сказал, что он «не боится досрочных выборов».

«Так пусть докажет это на честных выборах, которые должны состояться. Я уверен в том, что они должны состояться в марте 2014 года», - сказал Кличко.