Сегодня был прерван 30-дневный срок неработы ВР, что могло стать основанием для роспуска

Сегодня был прерван 30-дневный срок неработы Верховной Рады в пленарном режиме, что могло стать основанием для роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Владимир Макеенко.

По его словам, ни в одном документе не выписано четко, с какого места в сессионном зале должен председатель ВР вести сессионное заседание. Он считает, что председатель ВР Владимир Рыбак не нарушил никаких норм, ведя сегодня заседание из сессионного зала, поскольку он является народным депутатом и может находиться в сессионном зале.

Макеенко убежден, что никто из народных депутатов не хочет, чтобы парламент был распущен. “Никто не заинтересован в том, чтобы прошли 30 дней, а они у нас “щелкают” с 5 декабря, и чтобы Президент распустил Верховную Раду”, - отметил он.

По словам председателя Регламентного комитета, оппозиция, несмотря на ее заявления, не заинтересована в роспуске парламента, “потому что увидела результаты выборов в пяти округах” 15 декабря (УНИАН: по данным ЦИК, победу одержал только один представитель оппозиции - в округе № 197 (Черкасская область) победил Леонид Даценко от «Батькивщины»).

«Обычные народные депутаты не хотят тратить здоровье, время и деньги на эти выборы, и вообще все хотят встретить Новый год и Рождество и жить спокойно», - считает Макеенко.