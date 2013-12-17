Бундестаг утвердил Меркель на посту канцлера ФРГ
12:13, 17 декабря 2013Разное
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Депутаты бундестага на заседании сегодня проголосовали за наделение Ангелы Меркель полномочиями канцлера ФРГ.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ее назначение в ходе тайного голосования поддержали 462 депутата из 621.
Меркель возглавляет правительство ФРГ с 2005 года. Нынешний канцлерский срок стал для нее третьим по счету. Позднее сегодня Меркель и другие члены кабинета министров будут приведены к присяге.
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