Украина и Россия договорились ускорить переговоры по Черноморскому флоту

Москва. Украина и Россия договорились ускорить переговоры по согласованию вопросов функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в протоколе шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии, прошедшего в Москве.

В частности, президенты Украины и РФ Виктор Янукович и Владимир Путин поручили правительствам двух стран ускорить работу по инвентаризации земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, которые используются Черноморским флотом России на территории Украины, и по урегулированию вопроса об осуществлении капитального ремонта зданий и сооружений, арендуемых Россией в интересах Черноморского флота.

"Приступить к переговорам по подготовке двустороннего соглашения о замене вооружений и военной техники Черноморского флота Российской Федерации, базирующегося на территории Украины", - говорится в документе.

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Также правительствам поручено завершить подготовку к подписанию проектов межправительственных соглашений: о согласовании передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота РФ на территории Украины, вне мест их дислокации; о порядке пересечения государственной границы Украины военными кораблями, судами обеспечения, летательными аппаратами, военнослужащими ЧФ РФ; по вопросам регистрации по месту проживания (пребывания) военнослужащих и гражданских лиц ЧФ РФ, членов их семей в миграционных органах Украины.

Президенты поручили активизировать работу по согласованию иных проектов соглашений по вопросам функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины.

Правительства двух стран должны урегулировать вопросы налогообложения структурных подразделений ЧФ и таможенного оформления материально-технических средств, ввозимых в интересах флота на территорию Украины всеми видами транспорта, с соблюдением пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля при пересечении российско-украинской границы в соответствии с действующим законодательством Украины, а также с учетом статуса ЧФ РФ, базирующегося на территории Украины.

Кроме того, президенты поручили внести на рассмотрение правительств до конца первого квартала 2014 года согласованные предложения об увеличении участия России в развитии социально-экономической сферы Севастополя и других населенных пунктов – мест дислокации воинских формирований ЧФ Российской Федерации на территории Украины.

Также планируется уделять приоритетное внимание развитию российско-украинского военно-технического сотрудничества, кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности, созданию совместных предприятий в военно-технической сфере с учетом действующего законодательства РФ и Украины.

"Принять меры для подписания Соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации Программы военно-техничного сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией на 2013-2017 годы", - говорится в протоколе.