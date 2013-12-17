Анонс на 18 декабря

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров. Запланировано проведение брифингов с участием министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, министра промышленной политики Михаила Короленко, председателя Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского.

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Круглый стол на тему: «Что мешает политике энергосбережения в коммунальном хозяйстве?». Приглашены: Геннадий Зубко, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства , градостроения, ЖКХ и региональной политики; Наталья Олийнык, директор департамента стратегии реформирования ЖКХ Минрегиона , Дмитрий Андриевский , зам.председателя Комитета ВРУ вопросам строительства , градостроения, ЖКХ и региональной политики; Александра Кужель, председатель Комитета ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, Алексей Кучеренко, председатель Союза собственников жилья Украины и др. . Организаторы: ОО «Комитет защиты конституционных прав и свобод граждан человека» , Гражданская сеть «ОПОРА».

* Круглый стол на тему: «Экономика Украины в поисках послекризисной модели развития». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований (CASE Украина), Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, Юрий Воропаев, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и инвестиционной политики, Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, Татьяна Ефименко, президент Академии финансового управления Министерства финансов Украины, Юрий Ехануров, президент Союза предпринимателей малых , средних и приватизированных предприятий Украины и др.

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