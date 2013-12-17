Следующее заседание украинско-российской комиссии пройдет в Украине

Москва. Седьмое заседание украинско-российской межгосударственной комиссии пройдет в 2014 году в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

«Мы договорились, и это зафиксировано в итоговом протоколе комиссии, провести следующее, седьмое заседание в 2014 году в Украине», - сказал Президент.