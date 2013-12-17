ТОП-10 (17 декабря)

Ефремов: параметры бюджета зависят от документов, которые Янукович подпишет в России

Население Украины за 10 лет сократилось на 6,5 млн - Институт демографии и социсследований

В Украине вырос уровень безработицы

Россия не планирует обсуждать с Украиной создание трехстороннего газового консорциума

Лидеры ЕС на саммите 19-20 декабря рассмотрят ситуацию в Украине

Россия снизила цену газа для Украины до 268,5 долларов - Путин

Россия вложит 15 млрд долл. в ценные бумаги украинского правительства

Спад промпроизводства в Украине составил 4,7%

Украина и Россия подписали дополнение к контрактам на закупку и транзит газа

Украина и Россия подписали «дорожную карту» об отмене всех ограничений в торговле

***

Ефремов: параметры бюджета зависят от документов, которые Янукович подпишет в России

Сегодня Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду предварительный вариант проекта государственного бюджета на 2014 год, который завтра будет утвержден правительством на заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

На уточняющий вопрос УНИАН, каким образом сначала проект бюджета будет внесен в парламент, а потом – утвержден на заседании Кабинета министров, Ефремов ответил, что это делается для того, чтобы ускорить процесс принятия данного документа.

Он подчеркнул: «Учитывая то, что сегодня завершается этап переговоров и мы надеемся, что получим какие-то документы по Российской Федерации, то тогда правительство может в окончательном варианте определиться, какие параметры бюджета можно заложить в связи с ценовой политикой на газ и другими составляющими бюджета».

По словам Ефремова, сегодня правительство внесет в парламент вариант проекта бюджета, «который мы вынесем завтра на заседание Кабинета министров Украины».

«Мы хотим просто ускорить процедуру, и мы просим правительство, чтобы они внесли тот проект, который они завтра будут рассматривать на Кабинете министров, чтобы сегодня ознакомиться с ним».

Как отметил Ефремов, у народных депутатов могут возникнуть вопросы, и тогда депутаты, которые будут участвовать в заседании Кабмина, «могут высказать свою точку зрения по тем или иным направлениям».

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что в четверг Рада рассмотрит проект бюджета на 2014 год. Он сообщил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о рассмотрении проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.

14 сентября Кабинет министров зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.

***

Население Украины за 10 лет сократилось на 6,5 млн - Институт демографии и социсследований

Население Украины за 10 лет сократилось на 6,5 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова.

Она отметила, что "исторический максимум численности населения был достигнут в 1993 году - 52 млн, по сравнению с этим периодом Украина потеряла, по состоянию на сегодня, 6,5 млн человек. Для того, чтобы отчетливо представить, что это за цифра, то за время Второй мировой войны мы потеряли 10 млн человек. За период, в который не было никаких катаклизмов, мы потеряли 6,5 млн человек и поменять эту тенденцию едва ли удастся".

Эксперт утверждает, что это произошло за счет "изменения коэффициента рождаемости». «Сейчас - это 1,46. В принципе это показатель такой же, как и у большинства европейских стран, можно ли добиться улучшения, хотя бы до простого воспроизводства - 2,15, то я считаю, что нельзя, необходимо найти социальные способы, чтобы поддерживать рождаемость на этом уровне», - отметила директор Института демографии и социальных исследований.

Также она сообщила, что «по состоянию смертности, то хуже нас на пространстве Европы и Центральной Азии, только Россия и Казахстан, в некоторых возрастах Беларусь и Молдова». «К 2011 году, мы отстаем от Польши по уровню смертности по мужчинам на 7 лет, по женщинам на 5, хотя в 1990 году Украина отставала всего на год, у нас была лучше ситуация с младенческой смертностью, у них была лучше ситуация со смертностью взрослого населения. Это ответ на вопрос нужны ли нам европейские ценности и европейский образ жизни», - сказала Либанова.

По ее словам, «если мы оценим вероятности умереть в Украине, то из каждой тысячи 20-летних юношей до 60-летнего возраста не доживают 30%, в Польше доживают вдвое больше, в Швеции, Швейцарии в пять раз больше, чем в Украине. Эта разница свидетельствует о том, что у нас есть громадные резервы для изменения ситуации в лучшую сторону, потому что в случае с рождаемостью, то ситуация Украины находится в русле общеевропейской тенденции. По смертности весь экономически развитый мир каждый год улучшал ситуацию, в Украине изменений вообще нет», - отметила Либанова.

«Сколько в Украине возлагается на реформу здравоохранения? Хотя от этой сферы, по разным данным, продолжительность жизни зависит от 10 до 20%, в то же время, основная часть связана с образом жизни населения, по данным ВОЗ, - 50%. Доступность и качество медицины, без сомнения, необходимо улучшать, но не стоит на это возлагать большие надежды», - подчеркнула Либанова.

***

В Украине вырос уровень безработицы

Уровень безработицы в Украине вернулся на сентябрьский уровень и составил 1,5% к общему числу трудоспособного населения против 1,4% в октябре текущего года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Общее число безработных в ноябре составило 423,8 тыс. человек. Из них пособие получали 329,1 тыс. человек. Средний размер пособия составил 1117 грн против 1159 грн в октябре.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в октябре 2013 года уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем до 1,4% с 1,5% от общего количества трудоспособного населения. Количество безработных, получающих пособие, в октябре составило 305,5 тыс. человек против 326,9 тыс. в сентябре.

***

Россия не планирует обсуждать с Украиной создание трехстороннего газового консорциума

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, который примет участие во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича, не планирует обсуждать с украинскими коллегами тему создания трехстороннего газового консорциума.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Вопрос трехстороннего консорциума уже давно не является предметом переговоров между "Газпромом" и "Нафтогаз Украины", - сказал Миллер журналистам.

Как сообщал УНИАН, Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина-РФ) и трехстороннем (Украина-РФ-ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

15 декабря в интервью телеканалу «Интер» премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме.

«Мы планируем возобновить переговоры (с Россией – УНИАН) о трехстороннем консорциуме при участии европейской стороны и обеспечении прозрачных условий для прокачки и управления нашей газотранспортной системой»,- сказал Азаров.

Сегодня, 17 декабря, в Москве состоится шестое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран.

***

Лидеры ЕС на саммите 19-20 декабря рассмотрят ситуацию в Украине

Брюссель. Лидеры Европейского Союза на саммите 19-20 декабря рассмотрят ситуацию в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Петр Порошенко после встречи с президентом Европейского Совета Германом ван Ромпеем в Брюсселе.

"Мы обсуждали следующее заседание Европейского Совета. Украинский вопрос будет в повестке дня и будет четкий сигнал в поддержку украинского народа, сигнал против насильственных действий против людей, которые мирно участвуют в демонстрациях уже три недели. Также будет сигнал, чтобы Соглашение об ассоциации подписать как можно скорее", - сказал Порошенко.

"Было сказано, что двери в ЕС являются открытыми для Украины. Соглашение об ассоциации лежит на столе. Ключ к этому - в руках украинского правительства. Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс", - добавил Порошенко.

По его словам, "Украина в настоящее время находится в глубоком политическом кризисе из-за того, что власть не подписала соглашение в Вильнюсе.

«Единственным выходом из ситуации является возвращение назад: подписать Соглашение об ассоциации и разработать точный план имплементации этого Соглашения", - отметил он.

Порошенко находится второй раз за последнюю неделю в Брюсселе. 12 декабря он провел переговоры в Европейской Комиссии, а сегодня в Европейском Совете, и встретился с несколькими министрами иностранных дел стран ЕС, которые принимали участие в Совете ЕС на уровне глав дипломатий 28 стран - членов ЕС.

***

Россия снизила цену газа для Украины до 268,5 долларов - Путин

Россия снизила цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент РФ Владимир Путин сообщил в своем заявлении после подписания двусторонних документов, в частности дополнения к контрактам по закупке и транзиту газа.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнение, которое дает возможность «Газпрому» продавать Украине газ по цене 268,5 долларов за тысячу кубометров», - сказал Путин.

При этом он отметил, что это временное решение. «Во всяком случае, мы считаем, что это временное решение, имея в виду, что долгосрочные, долговременные договоренности будут достигнуты. Это касается и поставок газа в Украину, и транзита. Россия готова и дальше идти навстречу нашим партнерам», - сказал Путин.

***

Россия вложит 15 млрд долл. в ценные бумаги украинского правительства

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем.

"Учитывая трудности украинской экономики, связанные в значительной степени с мировым финансовым и экономическим кризисом, с целью поддержки бюджета Украины правительство РФ приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд долларов США", - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов не исключил, что Украина обратится к России с просьбой о кредите, и он будет оперативно предоставлен. «Ситуация в Украине сейчас такова, что без предоставления кредитов, тех или иных, они просто не смогут поддержать экономическую стабильность Я не исключаю того, что кредит – будет такая просьба – соответственно, будет предоставлен", - отметил Белоусов.

Украина и МВФ ведут переговоры о выделении Киеву кредита stand by в размере 15 миллиардов долларов, но МВФ требует от украинского правительства повышения цен на газ для населения и большей либерализации валютной политики. На прошлой неделе председатель МВФ Кристин Лагард заявила в Брюсселе, что МВФ готов помочь Украине, но Киев должен быть заинтересован в выполненных условий для предоставления кредита, переговоры о котором продолжаются приблизительно два года.

***

Спад промпроизводства в Украине составил 4,7%

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 4,7%, в то время как в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года спад составлял 4,9%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к октябрю 2013 года спад промпроизводства составил 2,6%, в то время как в октябре по сравнению с сентябрем был зафиксирован рост на 7,4%. В январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства замедлился до 5% с 5,2%.

По данным Госстата, в ноябре 2013 года по отношению к ноябрю 2012 года рост производства зафиксирован только в добыче металлических руд - на 8,6%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 5,2%, производстве изделий из дерева - на 4,5%, поставке электроэнергии, газа и пара — на 0,9%, добыче каменного и бурого угля — на 0,7%.Остальные отрасли в ноябре 2013 года показали спад в годовом выражении. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении - на 17,2%, металлургическом производстве - на 11,8%, текстильном производстве и производстве одежды - на 9,8%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 7,6%, производстве химических веществ и химической продукции - на 7,4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 4,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 4%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года замедлился до 4,9%, по отношению к сентябрю 2013 года промпроизводство выросло до 7,4%, в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства сохранялся на уровне 5,2%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

***

Украина и Россия подписали дополнение к контрактам на закупку и транзит газа

Украина и Россия подписали дополнение к контрактам на закупку и транзит газа.

Как передает корреспондент УНИАН, дополнение к контрактам было подписано сегодня руководителями «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексеем Миллером и Евгением Бакулиным по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

Содержание дополнений пока не известно.

В то же время, по словам вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, дополнение к контракту на закупку НАК «Нафтогаз Украины» газа у российского «Газпрома» позволит снизить цену газа до 268,5 доллара и вступает в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, по словам информированного источника, дополнительные соглашения к существующему газовому контракту с российским газовым монополистом компанией «Газпром» позволяют вернуть на рынок посредническую структуру.

Между украинским госхолдингом «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» может появиться коммерческая структура-посредник, как это было в период с 2006 по 2008 год, когда швейцарская компания RosUkrEnergo AG, принадлежащая «Газпрому» и украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину, выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно ведет переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

***

Украина и Россия подписали «дорожную карту» об отмене всех ограничений в торговле

Украина и Россия по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии подписали «дорожную карту» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко журналистам, комментируя подписанный сегодня план действий об урегулировании торговых ограничений в двусторонней торговле между Украиной и Россией на 2013-2014 годы.

«Была подписана сегодня «дорожная карта», согласно которой ликвидируются все профили риска, все спецпошлины, возобновляют действие сертификаты и особенно это касается вагонов, возобновляется поставка кондитерских изделий, которая была заблокирована из нашей страны. Эта дорожная карта имеет конкретные даты, сроки», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 13 ноября, заявил, что по итогам заседания межгосударственной украинско-российской комиссии, которое 17 декабря в Москве проведут президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин, ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.

УНИАН