Новый глава МИД Германии возмущен нажимом России на Украину

Варшава. Новый министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил возмущение нажимом России на Украину, направленным на недопущение подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-сайте Министерства иностранных дел Польши.

"Вызывает возмущение способ, с помощью которого российские политики использовали экономический кризис в Украине, чтобы не допустить подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал министр.

Он также сообщил, что 19 декабря посетит с визитом Польшу для проведения переговоров по вопросу Украины.

"Еще в четверг поеду в Польшу, чтобы вместе с нашими польскими соседями, которые знают об Украине больше, чем почти все другие европейцы, чтобы вместе подумать о том, что можем вместе сделать, чтобы победить политическую блокаду в Киеве", - сказал Штайнмайер.

По словам министра, он решил так быстро приехать в Польшу в связи с опубликованным недавно в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung интервью с главой Польского государства Брониславом Коморовским, в котором тот задал европейцам несколько вопросов по Украине. Среди них, недооценил ли Евросоюз "слабость и разделенность" Украины и не требовал ли от Киева "слишком многого", ставя перед выбором "Восток или Запад".

"У меня нет ответа на эти вопросы, но убежден, что на вопросы, которые задал Коморовский, мы должны найти ответы перед тем, как сможем помочь с тем, чтобы избежать дестабилизации Украины", - сказал министр.

Штайнмайер не исключил, что ЕС также недооценил желание России экономически привязать к себе Украину.

Как сообщал УНИАН, вчера российская власть согласилась снизить цену на газ для Украины более чем на треть и выкупить украинские облигации на сумму 15 млрд долларов.

В конце ноября Президент Украины Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, объяснив это недостаточной финансовой помощью со стороны европейцев в условиях прогнозируемых с каждым разом все больших экономических трудностей в связи с подписанием этого документа.

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