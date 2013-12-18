Россия пытается удержать Украину от присоединения к ЕС – сенатор Маккейн

Президент России Владимир Путин не является благотворителем, Россия через предоставление кредитов и скидок на газ пытается удержать Украину от присоединения к Европейскому Союзу.

Такое мнение в интервью Радио «Свобода» выразил американский сенатор Джон Маккейн, который несколько дней назад вернулся с киевского Евромайдана.

В то же время Маккейн, который решительно осудил применение силы к участникам Евромайдана, не сказал, будут ли введены персональные санкции против лиц, причастных к подавлению мирных протестов.

«Я не могу назвать вам точное содержание санкций. Но мы приняли решение относительно конкретных лиц после убийства российского юриста Сергея Магнитского. Это своего рода модель, и если произойдут новые вспышки насилия против мирных демонстрантов, то Конгресс США почувствует, что мы должны реагировать на это. Надеемся, что такого никогда не случится», – отметил Маккейн.

Он сказал, что одобряет реакцию Вашингтона на кризис в Украине, включая осуждение Госсекретарем Джоном Керри применение силы против митингующих. Американский политик надеется, что США и в дальнейшем будут защищать украинских протестующих во имя прав человека. Он добавил, что будущее Украины будет зависеть от украинского народа.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.