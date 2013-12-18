В ЕС надеются, что договоренности Киева с Москвой не перечеркивают евроинтеграцию Украины

Варшава. Европейский Союз надеется, что последние договоренности украинской и российской властей не перечеркивают европейскую интеграцию Украины.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на министра иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Литвы Линаса Линкявичусa и еврокомиссара по вопросам расширения Штефана Фюле.

"Мы должны увидеть, о чем стороны договорились и что именно подписали. Но в целом мы всегда придерживались мнения, что Соглашение об ассоциации Украины c ЕС не вынуждает Украину делать выбор между Москвой и Брюсселем. Мы всегда признавали потребность сохранения торговых и других отношений Украины и России", - сказал Фюле.

"Если разговоры в Москве привели к нормализации торговых отношений Украины с Россией на базе взаимовыгодных договоренностей и если эти договоренности можно согласовать с обязательствами Украины в рамках парафированного Соглашения об ассоциации, то можно быть лишь довольными этим событием", - отметил он.

По словам Линкявичуса, несколько дней назад он в Киеве получил от представителей украинской власти заверения, что ни одна из договоренностей с Россией не будет препятствовать евроинтеграции Украины. Он отметил, что его украинские собеседники заверяли, что Киев также не планирует выходить из Европейского энергетического сообщества и что договоренности с Москвой не станут шагом к присоединению Украины к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном.

"Конечно, это лишь слова, и мы должны увидеть, как будет в реальности", - сказал Линкявичус.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызвало волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Януковича и Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о приобретении Россией евробонда Украины на 15 млрд долларов.

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