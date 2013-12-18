Украина начала процедуру вступления в Европейский фонд поддержки кино

Украинская Кино-Ассоциация совместно с Государственным агентством Украины по вопросам кино провела предварительные переговоры, результатом которых стала инициация процесса вступления Украины в Европейский фонд поддержки кино - Eurimages.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госагентства по вопросам кино, на днях был получен официальный ответ из секретариата фонда о том, что Eurimages начинает процедуру принятия Украины в программу, которая будет проходить в несколько этапов.

“Согласно плану, соглашение между Украиной и Eurimages может быть подписано в октябре 2014 года, и Украина может стать полноправным членом Европейского фонда поддержки кино уже с января 2015 года”, - говорится в сообщении.

«Уже второе десятилетие подряд в Украине продолжается разговор о необходимости вступления нашей страны в Европейский фонд содействия развитию кинематографии – Eurimages. Но, по моему мнению, реальная возможность вступления в Eurimages у страны-претендента возникает лишь тогда, когда эта страна способна представить качественные с точки зрения киноиндустрии проекты, планирующиеся к реализации, а также отдельные направления реализуемой кинореформы. Наконец, сегодня, после двух лет реформирования отрасли кино, Украина готова к сотрудничеству с европейскими партнерами в создании фильмов совместного производства. Именно качество кинопроектов, которые планируются к производству, и позволяет нам обращаться в Eurimages, и в дальнейшем получать помощь в создании фильмов, а также в проведении отдельных направлений кинореформы, которая в настоящее время реализуется в Украине», - сказала председатель Госагентства по вопросам кино Екатерина Копылова.

В свою очередь, директор Украинской Кино-Ассоциации Игорь Савиченко отметил, что украинские продюсеры давно мечтали об источнике финансирования, отличающемся от государственного, поэтому Eurimages в этом смысле является уникальным фондом.

“Поддержка Eurimages - это не просто финансовое участие, это знак качества и гарантия того, что фильм станет интересным для европейского дистрибьютора. Важно, что при финансовой поддержке Eurimages имущественные права остаются у продюсера. Переговоры о вступлении начались давно, но конкретные шаги и действия мы обсуждали во время Каннского и Московского кинофестивалей. На данный момент мы завершили первый этап подготовки, получили все необходимые консультации, как со стороны Европы, так и со стороны Украины, - от Госкино и МИД. Процедура вступления длинная, мы должны подготовить отчет о состоянии кино в Украине и после этого его рассмотрит комиссия Eurimages”, - сказал Савиченко.

*** Eurimages (Европейский фонд поддержки кино при Совете Европы) был основан в 1989 году. В него входят 36 из 47 стран - членов Совета Европы.

Eurimages поддерживает Аудиовизуальный сектор, финансируя полнометражные, анимационные и документальные фильмы, которые снимаются в Европе. Фонд поощряет к сотрудничеству профессионалов из разных европейских стран. Ежегодный бюджет Eurimages – 25 млн евро. Этот финансовый пакет формируется за счет взносов государств - членов фонда, а также за счет прибыли от деятельности фонда. Eurimages оказывает поддержку в таких секторах, как ко-продукция, кинопрокат, демонстрация фильмов и цифровое оборудование кинотеатров.

В 2012 году Eurimages поддержал 68 европейских лент, в том числе фильм Ларса фон Триера “Нимфоманка”, работу Мишеля Гондри “Пена дней”, ленту Паоло Соррентино «Apparato Umano».

В 2011 году в Eurimages вступили Грузия и Россия.