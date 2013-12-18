Лавров о договоренностях с Украиной: «это сохранение славянской культуры, русского языка»

Договоренности, достигнутые между Россией и Украиной, являются взаимовыгодными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщает РИА «Новости», он сказал журналистам: «Это не отказ от прагматизма…. Это взаимовыгодные договоренности».

Лавров отметил, что соглашения, которые были подписаны 17 декабря в Кремле, нацелены на восстановление и активизацию промышленных и производственных связей, чтобы задействовать уникальные возможности двух стран.

"Гуманитарная составляющая нашего сотрудничества – это тоже прагматизм, это сохранение славянской культуры, сохранение русского языка, сохранение нравственности, которая сейчас в дефиците в международных отношениях. И в целом обеспечение того, чтобы люди, живущие на этом огромном постсоветском пространстве, в данном случае граждане России и граждане Украины, не испытывали каких-то неудобств в осуществлении своих прямых контактов…. Даже с точки зрения прагматизма нам важно не создавать дополнительные проблемы, дополнительного дискомфорта в общении наших народов», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

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