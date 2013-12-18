Янукович пригласил Эмира Катара в Украину

Президент Виктор Янукович пригласил Эмира Государства Катар Шейха Тамиму бин Хамаду Аль Тани посетить Украину для поддержания политического диалога.

Об этом говорится в поздравлении Януковича Тамиму бин Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника – дня Государства Катар, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления по случаю Национального дня Государства Катар. Считаю, что заложенные основы дружбы, взаимопонимания и партнерства между нашими государствами являются залогом дальнейшей активизации украинско-катарских отношений.

Пользуясь случаем, приглашаю Вас, Ваше Высочество, посетить Украину в удобное для Вас время с целью поддержания положительной динамики двустороннего политического диалога и обсуждения широкого спектра вопросов обоюдного интереса», - отметил Янукович.

Он пожелал Эмиру Государства Катар крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а катарскому народу - мира, согласия и процветания.