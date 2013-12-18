Украина и ТС планируют «если не в 2014 году, то в 2015 точно» снять торговые барьеры - ЕЭК

Страны Таможенного союза и Украина намерены в течение 2014 года снять барьеры в сфере технического регулирования и сертификации товарооборота, сообщил журналистам министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

По его словам, соответствующая договоренность была достигнута во вторник, 17 декабря, в рамках диалога по торговым вопросам между ЕЭК и правительством Украины, передает ПРАЙМ.

"Конечной целью является достижение такого режима, при котором украинская продукция и продукция Таможенного союза будут попадать на рынки друг друга без дополнительных проверок, сертификации и документов. Мы договорились в январе согласовать "дорожную карту" и в течение следующего года сделать всю основную работу, которая позволит предприятиям наших стран по согласованной номенклатуре товаров достичь безбарьерного режима», - сказал Слепнев.

По его словам, все необходимые шаги планируется сделать в течение следующего года, чтобы безбарьерный режим заработал «если не в 2014 году, то в 2015 точно».

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря подписали «дорожную карту» относительно постепенной отмены всех ограничений при взаимной торговле.

Как заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко, «была подписана сегодня «дорожная карта», согласно которой ликвидируются все профили риска, все спецпошлины, возобновляют действие сертификаты и особенно это касается вагонов, возобновляется поставка кондитерских изделий, которая была заблокирована из нашей страны. Эта дорожная карта имеет конкретные даты, сроки».

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