Меркель предупреждает: страны Европы должны быть готовы к изменению ключевых договоров ЕС

Глава правительства Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге на следующий день после очередного переизбрания ее на пост федерального канцлера, заявила, что положения ключевых соглашений ЕС могут быть изменены для построения более качественного союза.

«В Европе сложилась ситуация, когда все говорят, что мы можем развивать все, что угодно, но мы не можем менять договоры (Европейского союза). Я не думаю, что мы можем таким образом построить реально функционирующую Европу», – заявила канцлер ФРГ, передает РИА Новости.

В последние годы Германия под руководством Меркель активно участвовала в разрешении бюджетных проблем стран еврозоны, в том числе Греции. Помимо прочего, руководство ФРГ высказывалось за изменение договоров ЕС, чтобы избежать подобных кризисов в будущем и сделать Евросоюз более успешным интеграционным объединением. Так, в октябре сообщалось, что немецкий Минфин уже разрабатывает изменения в 14-ый протокол к учредительным договорам о Евросоюзе. В частности, речь шла о новых коллективных правилах контроля над бюджетами и экономической политикой отдельных стран ЕС.

Впрочем, пока предложения Меркель наталкиваются на непонимание других стран Евросоюза. Как заявлял глава Европарламента Мартин Шульц, правительства стран ЕС должны решать проблемы еврозоны при помощи тех инструментов, которые уже были выработаны за прошедшие три года, и менять договоры о Евросоюзе нельзя.

Обращаясь к депутатам Бундестага, Меркель также заявила, что долговой кризис еврозоны пока не преодолен. При этом она добавила, что первые успехи программы по преодолению кризиса уже есть, что особенно заметно в Ирландии, которая недавно объявила о намерении выйти из программы международной поддержки, а также в Испании.

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