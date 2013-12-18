Правительство планирует подписать с Евросоюзом пять соглашений

Кабинет министров намерен подписать с Европейским Союзом пять соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Николай Азаров.

«Наше правительство в плановом режиме продолжит системную работу с европейской интеграцией. Сегодня правительство дает зеленый свет для подписания пяти соглашений между правительством Украины и ЕС, в том числе Рамочного соглашения о поддержке соглашений между Украиной и ЕС, направленных на внедрение институционных реформ в рамках программы "Восточное партнерство", - сказал он.

Азаров добавил, что также речь идет о подписании программы "Местное развитие", ориентированной на общественность, программы поддержки Украины в управлении миграционными процессами и предоставлении убежища, в рамках которой будут реализованы три проекта, направленные на усиление институционной возможности и эффективности работы Государственной миграционной службы, улучшение ее материально-технических и инфраструктурных возможностей, ежегодных программ сотрудничества ЕС с Украиной относительно действий по ядерной безопасности, продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает уменьшение загрязнения окружающей среды теплоэнергетическими установками, улучшение качества нефтепродуктов и внедрение системы контроля качества с целью введения стандартов Евро-4, Евро-5, а также повышение энергетической безопасности.

«Вот практические шаги по сотрудничеству с ЕС. Такую кропотливую работу правительственных структур в условиях постоянно растущей глобальной конкуренции не заменят никакие площадные лозунги и резолюции, уважаемые коллеги», - резюмировал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызвало волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

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