Евросоюз не подпишет ассоциацию с Украиной до 2015 года – польский эксперт

Варшава. Европейский Союз, скорее всего, не подпишет Соглашение об ассоциации с Украиной до следующих, запланированных на 2015 год, выборов Президента из-за необходимости переосмыслить и модифицировать свою политику в отношении украинского государства.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий, комментируя влияние вчерашних договоренностей между президентами Украины и РФ о скидке на газ для Украины и предоставлении ей кредита на перспективы подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Я думаю, что до президентских выборов Соглашение, скорее всего, не будет подписано, и не из-за того, что произошло вчера, а из-за поведения украинской власти, начиная с 21 ноября, и разгона студенческого городка и попытки разбора баррикад (Евромайдана – УНИАН) в декабре", - сказал эксперт.

Шептицкий назвал вчерашние договоренности Украины с россиянами "кульминацией" событий, которые произошли в Украине с того момента, когда украинское правительство объявило о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.

По его словам, вчерашние договоренности между Украиной и Россией также свидетельствуют о том, что Президент Украины Виктор Янукович, "по крайней мере, временно выбрал Россию".

"Евросоюз нуждается во времени на переосмысление и модификацию своей политики. Или что? Будет давать Януковичу очередные морковки? По-видимому, будет, но, во-первых, он их не возьмет, во-вторых, если возьмет, то не будет их реализовывать, а в-третьих, это все было бы несерьезно", - считает эксперт, комментируя возможные решения европейских политиков в отношении Украины на заседании Совета ЕС 19-20 декабря.

"Игра улыбок со стороны ЕС и Януковича будет продолжаться, но до президентских выборов в Украине (в ЕС) будет продолжаться период рефлексии, что можно тут сделать лучше", - сказал Шептицкий.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

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