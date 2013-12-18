В Украине представили современную технологию очистки воды

Уникальная технология по очистке воды будет применяться в рамках реализации Национального проекта «Качественная вода». Инновационный метод разработала отечественная компания «Постачтехсервис» совместно с Национальной академией наук Украины.

Как стало известно УНИАН, об этом сообщил представитель компании - партнера проекта АкваИнвестГруп Александр Ногачевский во время презентации оборудования, которое будет использовано для реализации нацпроекта «Качественная вода».

По его словам, проблема чистой воды является одной из важнейших в мире - по официальным данным Всемирной организации здравоохранения, более 80 % всех заболеваний вызваны неудовлетворительным качеством питьевой воды, потребленной человеком. «Перед населением Украины остро стоит вопрос альтернативного снабжения питьевой водой. Проблему сильнее ощущают Восточные, Южные регионы и Запад Украины. Для реконструкции всей системы водоснабжения необходимы значительные инвестиции, поэтому была поставлена задача разработать механизм обеспечения населения питьевой водой с привлечением частных инвесторов », - сообщил А. Ногачевский.

Он отметил, что изучая опыт различных стран, специалисты проекта пришли к выводу, что лучшие технологии по очистке питьевой воды в мире принадлежат именно украинским ученым. В сотрудничестве с ведущими учреждениями НАНУ, был разработан безопасную очистку качественной воды по всей территории страны и поставки ее населению. Суть этой технологии заключается в очистке воды с помощью высокоэкологичного метода гидродинамической кавитации - очистка воды от органических загрязняющих веществ и микроорганизмов.

В рамках реализации нацпроекта «Качественная вода» в ближайшее время планируется строительство и реконструкция заводов по очистке воды и установка в регионах Украины точек распространения - специальных автоматов продажи питьевой воды, при очистке которой не применяется никаких химических обработок.

« Полученная технология обработки воды является уникальной и инновационной. В водоматы будет поставляться артезианская, экологическая вода после специальной процедуры обработки, которая сделает ее не только безопасной для употребления, но и полезной для организма человека. Потребителям предлагается обычную и газированную воду, и воду обогащенную кислородом и активированную (структурированную) воду », - отметил руководитель компании «Постачтехсервис» Сергей Попель.

Как сообщили участники мероприятия, сегодня в Украине уже работают 6 предприятий с использованием данной технологии, а в городах реализуются 2 пилотные проекты.

Справка: Национальный проект «Качественная вода» - обеспечение населения Украины качественной питьевой водой реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Нацпроект предусматривает обеспечение 80 % населения Украины безопасной водой для употребления и приготовления пищи, монтаж автоматических комплексов очистки и продажи воды коллективного пользования в непосредственной близости от мест проживания населения. В рамках реализации проекта состоится строительство 23000 групповых и локальных систем очистки питьевой воды в 20 -ти ключевых регионах Украины, в которых проблема водоснабжения является неотложной.

Компания «Постачтехсервис» - научно - производственная компания, которая является ключевым представителем рынка очистки воды. Ноу - хау компании - вендинговый водомат - является результатом многолетних отечественных и мировых научных разработок.