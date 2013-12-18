Госслужбу интеллектуальной собственности отдали министру экономики

Президент Украины Виктор Янукович подчинил Государственную службу интеллектуальной собственности Украины министру экономического развития и торговли Украины.

Об этом говорится в указе “О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины”, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Указ забирает соответствующие функции у министра образования и науки Украины.

Вносятся изменения в Положение о Государственной службе интеллектуальной собственности Украины, Положение о Министерстве экономического развития и торговли Украины, Положение о Министерстве образования и науки Украины, которые предусматривают, что отныне Государственная служба интеллектуальной собственности Украины будет подчинена министру экономического развития и торговли Украины.