Лидеры ЕС в конце недели подтвердят готовность подписать Соглашение с Украиной

Брюссель. В резолюцию саммита Европейского Союза, который состоится 19-20 декабря, будет включен пункт, который подтвердит готовность ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной и в котором будет выражена поддержка украинцам, выступающим за евроинтергацию на Евромайдане в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом журналистам сообщил высокопоставленный дипломат Европейского Союза, который пожелал остаться неназванным.

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"Следует ожидать, что в выводы Европейского Совета будет включен пункт о "Восточном партнерстве", в частности, в контексте ассоциации с Грузией и Молдовой. Относительно Украины, то считаю, что будет повторено заявление, обнародованное уже ранее, в котором, среди прочего, говорится о готовности ЕС подписать Соглашение об ассоциации, когда руководство Украины будет готово. Также будет выражена поддержка украинцам (на Евромайдане - УНИАН)", - отметил дипломат.

Саммит ЕС при участии лидеров 28 стран-членов состоится 19-20 декабря в Брюсселе.