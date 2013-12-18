Анонс на 19 декабря

* "Результаты Индекса инвестиционной привлекательности Украины в 4 квартале 2013 года". Организатор - Европейская бизнес ассоциация. Участники: президент Европейской бизнес ассоциации генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации А.Деревянко, вице-президент Европейской бизнес ассоциации, председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Лавренчук, глава правления ИНГ "Банка Украина" Эрик Версавель, генеральный директор "Крафт Фудз Украина" Т.Лукачук, управляющий партнер Arzinger Т.Бондарев.

* Рада рассмотрит проект закона о госбюджете на 2014 год.

* Президент Украины Виктор Янукович даст интервью представителям украинских СМИ. Интервью в прямом эфире будет транслировать Первый Национальный

* Круглый стол на тему: "Передача земли в уставный капитал Государственного земельного банка, ее эффективное использование и мониторинг. Меры по предотвращению коррупционных рисков". Организатор: Государственный земельный банк. Участники: Ольга Жовтоног, представитель международного гражданского объединения "Примавера"; Хэнк Мун, Служба земельных ресурсов (Нидерланды); Кирилл Стоянов, руководитель Земельного фонда Болгарии; Хедр Ламателла, руководитель Департамента Национальной службы земли (Литва). Приглашены: Сергей Мамедов, председатель НАБУ; Тарас Угловой, член фракции " Удар", зам.председателя Комитета ВР по земельным вопросам; Инна Богословская, народный депутат Украины; Роман Чуприненко, председатель Наблюдательного Совета Госзембанка и др.

* Пресс-конференция на тему: «Приватизация: деньги работают на предприятия», во время которой будут представлены результаты исследования деятельности приватизированных 2010-2013 годах предприятий. В работе примет участие председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

* Пресс-конференция на тему: «Скидки на газ: раскроем тайны?». Участники: директор специальных проектов НТЦ «ПСИХЕЯ» Геннадий Рябцев и председатель ОО «Комитет энергетической независимости Украины» Иван Надеин.

* Состоится панельная дискуссия на тему: "Состояние и перспективы экономики Украины: киевский взгляд". Организатор - Киевская Школа Экономики (KSE). Вопросы: Существует ли доверие к украинской экономике и экономической политики властей? Насколько угрожающими являются накопленные дисбалансы, институциональные и структурные слабости украинской экономики. Текущая экономическая ситуация является результатом ухудшения внешней конъюнктуры, последних политических событий или политики властей? Какие экономические вызовы и угрозы стоят перед украинской экономикой в ближайшем будущем? и др. Среди приглашенных экспертов: Виктор Пинзеник, политический деятель и экономист, Игорь Бураковский, председатель Правления Института экономических исследований и политических консультаций, Игорь Шумило, советник президента Киевской школы экономики. Модератор - Павел Шеремета, президент Киевской школы экономики.

* Пресс-конференция руководства Нацкомиссии регулирования рынка финуслуг.

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