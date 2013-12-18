Греция может ускорить процесс подписания Соглашения Украины и ЕС

Брюссель. Если Украина решит подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, председательствующая в ЕС в первом полугодии 2014 года Греция ускорит процесс подписания соглашения.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН в Брюсселе заявил заместитель министра иностранных дел Греции Дмитрис Куркулас после презентации приоритетов Греции во время полугодового председательства в ЕС, которое начинается 1 января.

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"Мы должны подождать решение относительно подписи в Киеве. Мы не можем в одностороннем порядке здесь двигаться. Следовательно, Киев должен решить, хочет ли он подписывать Соглашение об ассоциации или нет. Если Украина будет готова подписать это соглашение, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ускорить этот процесс", - сказал Куркулас.

"Наше предложение, предложение ЕС относительно подписания Соглашения лежит на столе. Мы очень заинтересованы, чтобы все наши восточные партнеры были охвачены процессом ассоциации. И мы, как председательствующая страна в ЕС, будем следовать той политике, которая была отработана относительно "Восточного партнерства", - добавил греческий дипломат.

Ранее представители Евросоюза заявляли, что следующей датой подписания Соглашения об ассоциации может быть март 2014 года во время саммита Украина-ЕС.