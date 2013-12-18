ТОП-10 (18 декабря)

Кабмин предварительно одобрил проект бюджета на 2014 год

«Газпром» будет ежеквартально пересматривать цену на газ для Украины

Украина планирует в следующем году импортировать до 33 млрд кубов газа

В Украине налог на прибыль будет снижен на 1% - Азаров

Правительство планирует подписать с Евросоюзом пять соглашений

Закон о внедрении новой модели рынка электроэнергии вступит в силу с 1 января

Украина за 11 месяцев сократила импорт российского газа на 15,5%

НБУ включит российский рубль в группу свободно конвертируемых валют

Fitch подтвердил кредитный рейтинг «Нафтогаза» на уровне «CCC»

Украина продолжит переговоры с Россией по созданию газотранспортного консорциума

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Кабмин предварительно одобрил проект бюджета на 2014 год

Кабинет министров Украины предварительно одобрил проект государственного бюджета на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Да, одобрен», - сказала она, отвечая на вопрос, одобрен ли проект бюджета Кабинетом министров.

Вместе с тем, представители Министерства экономики пока не называют прогнозные макропоказатели, которые должны быть утверждены до одобрения окончательного варианта проекта госбюджета правительством. По неофициальной информации, окончательные показатели проекта госбюджета будут согласовываться в рабочем порядке до конца сегодняшнего дня.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявил, что в четверг, 19 декабря, Рада рассмотрит проект бюджета на 2014 год. Он сообщил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о рассмотрении проекта бюджета на 2014 год по сокращенной процедуре.

15 декабря первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов сообщил, что правительство уже подготовило проект госбюджета на 2014 год и ждет возможности подать его на рассмотрение Верховной Раде.

Ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отмечал, что Президент Виктор Янукович установил сроки по подготовке госбюджета на 2014 год – до 17 декабря.

14 сентября Кабинет министров зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект был отправлен на доработку.

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«Газпром» будет ежеквартально пересматривать цену на газ для Украины

Коэффициент «k», определяющий в формуле цены газа скидку до 268,5 долларов за тысячу кубометров, будет «плавающим» и определяться ежеквартально путем подписания дополнительных соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом».

Об этом говорится в дополнении к контракту на закупку газа от 2009 года, подписанном в Москве 17 декабря, с текстом которого удалось ознакомиться УНИАН.

Коэффициент «k» был внесен в формулу изначально при подписании контракта 19 января 2009 года.

В 2009 году он составлял 0,8, что давало возможность снизить цену газа на 20%. С 2010 г. и до сегодняшнего дня «k» равен 1.

Согласно дополнению к контракту от 17 декабря 2013 г., для поддержания цены газа на уровне 268,5 долл. коэффициент будет пересчитываться («плавающий») в зависимости от изменения цены на нефть и нефтепродукты, исходя из цены газа по утвержденной формуле с учетом скидки по Харьковским соглашениям.

Определяться размер коэффициента будет сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.

В случае не подписания в установленный срок по любой причине дополнительного соглашения об определении коэффициента, «k» будет приравнен к 1, отмечается в допсоглашении от 17 декабря (что, по сути, отменяет действие скидки).

Первое соглашение, определяющее коэффициент для снижения цены газа до 268,5 долл. в первом квартале 2014 г., должно быть подписано до 10 января 2014 года.

Исходя из того, что в первом квартале 2014 года цена газа для Украины по действующим условиям формирования останется приблизительно 400 долларов за тысячу кубометров, размер коэффициента «k» на квартал может составить 0,65-0,7.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по итогам заседания украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контрактам на закупку и транзит газа.

Содержание дополнений пока не известно.

В то же время, по словам вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко, дополнение к контракту на закупку НАК «Нафтогаз Украины» газа у российского «Газпрома» позволит снизить цену газа до 268,5 доллара и вступает в силу с 1 января 2014 года.

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Украина планирует в следующем году импортировать до 33 млрд кубов газа

Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«На следующий год экономика Украины будет нуждаться в импортной закупке газа в объемах 30-33 млрд кубометров», - сказал Ставицкий.

В то же время министр отметил, что для Украины сейчас не имеет значения, у кого покупать природный газ. Важно, по словам министра, - то, кто сделает выгодное предложение. И в этом смысле, как отметил Ставицкий, самое выгодное предложение сделала Россия.

«Если мы умножим эту сумму на 240 долларов (предполагаемую скидку на стоимость газа для Украины - УНИАН) на этот объем, то получим экономию для бюджета страны в более 7 млрд долл. в год», - отметил министр.

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В Украине налог на прибыль будет снижен на 1% - Азаров

Налог на прибыль в Украине в 2014 году будет снижен на 1% - до 18% (сейчас действует ставка 19%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Мы приняли решение предложить Верховной Раде на следующий год сократить на 1% налог на прибыль», - сказал Азаров.

Он отметил, что это сложное решение, однако оно необходимо для увеличения объемов вложения средств в модернизацию производства.

«Тяжелое решение. Однако это решение будет стимулировать вложение средств в модернизацию предприятий».

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить внедрение норм Налогового кодекса, предусматривающих снижение с 1 января 2014 года ставок налога на добавленную стоимость до 17% с 20% и налога на прибыль до 16% с 19%.

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Правительство планирует подписать с Евросоюзом пять соглашений

Кабинет министров намерен подписать с Европейским Союзом пять соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Николай Азаров.

«Наше правительство в плановом режиме продолжит системную работу с европейской интеграцией. Сегодня правительство дает зеленый свет для подписания пяти соглашений между правительством Украины и ЕС, в том числе Рамочного соглашения о поддержке соглашений между Украиной и ЕС, направленных на внедрение институционных реформ в рамках программы "Восточное партнерство", - сказал он.

Азаров добавил, что также речь идет о подписании программы "Местное развитие", ориентированной на общественность, программы поддержки Украины в управлении миграционными процессами и предоставлении убежища, в рамках которой будут реализованы три проекта, направленные на усиление институционной возможности и эффективности работы Государственной миграционной службы, улучшение ее материально-технических и инфраструктурных возможностей, ежегодных программ сотрудничества ЕС с Украиной относительно действий по ядерной безопасности, продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает уменьшение загрязнения окружающей среды теплоэнергетическими установками, улучшение качества нефтепродуктов и внедрение системы контроля качества с целью введения стандартов Евро-4, Евро-5, а также повышение энергетической безопасности.

«Вот практические шаги по сотрудничеству с ЕС. Такую кропотливую работу правительственных структур в условиях постоянно растущей глобальной конкуренции не заменят никакие площадные лозунги и резолюции, уважаемые коллеги», - резюмировал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызвало волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

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Закон о внедрении новой модели рынка электроэнергии вступит в силу с 1 января

Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке, вступит в силу с 1 января 2014 года.

Об этом говорится в переходных положениях закона, текст которого опубликован в правительственной газете «Урядовый Курьер» 18 декабря.

Как отмечается в документе, внедрение новой модели рынка будет постепенным и отдельные его положения вступают в силу не сразу.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать координационный центр по внедрению новой модели рынка электрической энергии, закон о функционировании которой парламент принял в конце октября текущего года.

К работе центра предполагается привлечь представителей Секретариата Энергетического сообщества и международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка.

В 2016 году рынок должен заработать в пилотном режиме, а полностью вступить в силу 1 июля 2017 года.

Справка УНИАН. В конце ноября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

На этапе рассмотрения данный закон получил неоднозначную оценку со стороны участников рынка. Так, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявила, что законопроект о либерализации рынка электроэнергии ставит в неравные условия его участников, в частности атомную отрасль.

В то же время заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех выступил в поддержку данного законопроекта, отметив, что он позволяет внедрить европейские правила игры для участников рынка электроэнергии Украины.

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Украина за 11 месяцев сократила импорт российского газа на 15,5%

Украина в январе-ноябре 2013 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

«Украина сократила объемы поступления импортированного газа из Российской Федерации. Так, за январь-ноябрь текущего года общий объем составил 25,7 млрд куб. м, что на 4,7 млрд куб. м, или 15,5%, меньше показателей прошлого года», - говорится в сообщении оператора украинской газотранспортной системы госкомпании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий сегодня заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

13 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина в 2013 году намерена сократить закупку российского газа до 26 млрд куб. м по сравнению с 37 млрд куб. м в 2010 году из-за слишком высокой цены на топливо.

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НБУ включит российский рубль в группу свободно конвертируемых валют

Национальный банк Украины отнесет российский рубль к первой группе классификатора иностранных валют (свободно конвертируемые валюты), говорится в протоколе шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, текст которого опубликован на сайте Президента Украины.

Согласно документу, президенты Украины и России по итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии в Москве, 17 декабря поручили правительствам двух стран выполнить пункт 12 “Дорожной карты” по урегулированию вопросов в инвестиционном, финансовом и отраслевом сотрудничестве РФ и Украины от 15 октября 2013 года (г. Калуга) о включении российского рубля в первую группу классификатора иностранных валют и банковских металлов Национального банка Украины.

Среди поручений правительствам значится и пункт о необходимости проработать вопрос о включении Украиной государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) в перечень организаций, кредитные соглашения с которыми подписываются согласно процедурам, определенным для международных финансовых организаций.

Документом также предусматривается подготовку правительствами двух стран предложений о взаимодействии Украины с Евразийским банком развития, антикризисным фондом ЕврАзЭС и Межгосударственным банком СНГ.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк планировал ввести российский рубль в первую категорию валют и учитывать его в золотовалютных резервах.Пополнение рублевого резерва планировалось производить за счет использования этой валюты в торговых операциях с Россией.

Напомним, в первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом Украины «О режиме иностранного инвестирования».

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Fitch подтвердил кредитный рейтинг «Нафтогаза» на уровне «CCC»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на уровне «ССС», а также рейтинг «В-» корпоративным бумагам компании, выпущенным под государственные гарантии, на сумму 1,5 млрд долл. со сроком погашения в сентябре 2014 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Fitch, размещенном на сайте агентства.

«Рейтинг «Нафтогаза» отражает нашу оценку, согласно которой вероятность дефолта остается высокой из-за тяжелого финансового положения компании и ее существенной зависимости от политических рисков», - сказано в сообщении Fitch Ratings.

В то же время, в Fitch назвали положительной новость о снижении цены на импортный российский газ для Украины на 35%. «Однако нам нужно будет проанализировать, какую реальную пользу «Нафтогаз» сможет получить от таких договоренностей. На текущий момент правительство Украины остается единственным источником финансовой помощи для «Нафтогаза», но эта помощь видится нам проблематичной. В то же время без финансовой поддержки компания, вероятнее всего, будет вынуждена объявить дефолт», - отмечают в Fitch.

При этом в агентстве ожидают, что объем финансовой помощи, предоставленной НАК в виде субсидий, по итогам года составит порядка 19 млрд грн.

Дополнительным фактором, ухудшающим состояние НАК, в агентстве называют возможное снижение объемов транзита газа. «Падение объемов транзита газа прослеживается с 2012 года, когда Россия начала активно диверсифицировать маршруты доставки топлива. Мы полагаем, что доходы от транзита будут только уменьшаться в среднесрочной перспективе, поскольку прокачку увеличивает газопровод Nord Stream», - обратили внимание в Fitch.

Тем не менее, в агентстве не исключают возможности реструктуризации «Нафтогаза», даже несмотря на отсутствие четких решений на этот счет. «Это может быть оформлено разными способами – от разделения «Нафтогаза» на несколько структур, как предполагают отношения с ЕС, до передачи в лизинг газотранспортной инфраструктуры посредством организации консорциума. Однако как такая реструктуризация скажется на финансовом положении «Нафтогаза», можно будет говорить только после четких решений на этот счет», - подчеркнули в агентстве.

В Fitch также напомнили, что, согласно имеющимся данным, консолидированный долг «Нафтогаза» составляет 58 млрд грн, из которых 27 млрд грн составляет долг, необходимый к выплате в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов. В конце ноября агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. С того времени в Украине не прекращаются гражданские протесты, наиболее массовые из которых прошли 1, 8 и 14 декабря. Тогда же Fitch Ratings заявило, что продолжение масштабных антиправительственных протестов в Украине оказывает серьезное давление на кредитный рейтинг Украины.

17 декабря, во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров.

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Украина продолжит переговоры с Россией по созданию газотранспортного консорциума

Украина намерена продолжить переговоры о создании консорциума по управлению газотранспортной системой страны в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Что касается консорциума, то в следующем году мы будем этот вопрос также рассматривать, потому что для нас важно сохранение объемов транзита газа через Украину», - сказал Ставицкий.

Вместе с тем, он не уточнил, каким может быть формат консорциума – трехсторонним, с участием Европейского Союза, или двухсторонним с участием только Украины и России.

При этом министр назвал слухами распространенную в ряде СМИ информацию о «сдаче трубы России в обмен на скидку на газ».

Как сообщал УНИАН, Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

В свою очередь, Президент Украины Виктор Янукович выступает за создание условий для прозрачной работы украинской газотранспортной системы – в газовой и нефтяной сферах.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

УНИАН