Отношения РФ и Украины носят непрозрачный и краткосрочный характер - российские СМИ

Взаимоотношения России и Украины носят непрозрачный, краткосрочный и зыбкий характер. Соглашения Путина — Януковича, достигнутые на переговорах 17 декабря, не исключение.

Мы ничего не знаем о возможных секретных договоренностях, но опубликованные позволяют сделать вывод о том, что они не окончательные и могут интерпретироваться в свою пользу и той и другой стороной, пишут "Ведомости".

Как Путин обхитрил Януковича. Обещание потратить 15 млрд долл. из фонда национального благосостояния (ФНБ) на украинские евробонды дает российской стороне потенциально мощный рычаг управления стороной украинской — требование погашения будет угрожать Украине дефолтом.

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Цена на газ снижается скидкой и временно — очевидно, что в зависимости от поведения Януковича скидка может быть аннулирована или продлена, уменьшена и увеличена. В последние два года Украина сокращала потребление российского газа, теперь сокращать перестанет, обязавшись все-таки соблюдать договор по схеме «бери или плати».

Россия вписала в протокол важные пункты о содержании и перевооружении Черноморского флота (см. статью на стр. 02), о строительстве моста через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем.

Путин заявил, что речь о Таможенном союзе (ТС) на переговорах не шла, однако в итоговых документах есть пункты о сближении техрегламентов Украины и ТС, устранении барьеров во взаимной торговле, отказе от односторонних действий, связанных с реализацией политики импортозамещения.

Как Янукович обхитрил Путина. Украина уже некоторое время находится в преддефолтном состоянии и угрозы Москвы может пропустить мимо ушей. Дефолт так дефолт. Или в России не было дефолта? Ничего, выжили.

Увеличение объемов покупаемого газа может быть использовано для реэкспорта или незапланированного отбора. Договор с «Газпромом» заканчивается в 2019 г. — уже довольно скоро (хотя Янукович вряд ли досидит до этого момента в кресле президента); кроме того, нужда может заставить Украину опять нарушить договор.

Перевооружение Черноморского флота предусматривалось еще Харьковскими соглашениями 2010 г., как и строительство Керченского моста. С тех пор удалось передать флоту лишь один новый буксир. Моста нет.

Не известно, дал ли Янукович какое-либо обещание вступать в ТС и не вступать в ассоциацию с ЕС, но по ключевым «европейским» вопросам вроде Третьего энергопакета никаких договоренностей с Путиным не опубликовано. Разговоры о недопущении политики импортозамещения останутся разговорами с российской стороны (у Украины просто нет таких проектов), однако и Янукович может в какой-то момент снова пойти договариваться с Европой. Экономически слабая позиция Януковича смущать не должна. Его белорусский коллега Лукашенко в слабой экономической позиции много лет, что не мешает ему получать российские кредиты и не выполнять данные Путину обещания.

В целом Путина и Януковича роднят приверженность обещаниям и краткосрочность целей. Пока украинский евромайдан демонстрирует запрос на перемены и готовность терпеть ради них экономические сложности, Янукович консервирует проблемы и продает их России, чтобы закрыть дыру в бюджете. Путин ради сегодняшней внешнеполитической победы (не дать Украину Европе) готов менять законы и тратить средства ФНБ, в длинной перспективе теряя деньги и получая союзника в перманентном кризисе. Вопрос: будет ли Россия себя лучше чувствовать, если все союзники будут в кризисе?

Взаимоотношения России и Украины носят непрозрачный, краткосрочный и зыбкий характер. Соглашения Путина — Януковича, достигнутые на переговорах 17 декабря, не исключение.

Мы ничего не знаем о возможных секретных договоренностях, но опубликованные позволяют сделать вывод о том, что они не окончательные и могут интерпретироваться в свою пользу и той и другой стороной.

Как Путин обхитрил Януковича. Обещание потратить $15 млрд из фонда национального благосостояния (ФНБ) на украинские евробонды дает российской стороне потенциально мощный рычаг управления стороной украинской — требование погашения будет угрожать Украине дефолтом.

Цена на газ снижается скидкой и временно — очевидно, что в зависимости от поведения Януковича скидка может быть аннулирована или продлена, уменьшена и увеличена. В последние два года Украина сокращала потребление российского газа, теперь сокращать перестанет, обязавшись все-таки соблюдать договор по схеме «бери или плати».

Россия вписала в протокол важные пункты о содержании и перевооружении Черноморского флота (см. статью на стр. 02), о строительстве моста через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем.

Путин заявил, что речь о Таможенном союзе (ТС) на переговорах не шла, однако в итоговых документах есть пункты о сближении техрегламентов Украины и ТС, устранении барьеров во взаимной торговле, отказе от односторонних действий, связанных с реализацией политики импортозамещения.

Как Янукович обхитрил Путина. Украина уже некоторое время находится в преддефолтном состоянии и угрозы Москвы может пропустить мимо ушей. Дефолт так дефолт. Или в России не было дефолта? Ничего, выжили.

Увеличение объемов покупаемого газа может быть использовано для реэкспорта или незапланированного отбора. Договор с «Газпромом» заканчивается в 2019 г. — уже довольно скоро (хотя Янукович вряд ли досидит до этого момента в кресле президента); кроме того, нужда может заставить Украину опять нарушить договор.

Перевооружение Черноморского флота предусматривалось еще Харьковскими соглашениями 2010 г., как и строительство Керченского моста. С тех пор удалось передать флоту лишь один новый буксир. Моста нет.

Не известно, дал ли Янукович какое-либо обещание вступать в ТС и не вступать в ассоциацию с ЕС, но по ключевым «европейским» вопросам вроде Третьего энергопакета никаких договоренностей с Путиным не опубликовано. Разговоры о недопущении политики импортозамещения останутся разговорами с российской стороны (у Украины просто нет таких проектов), однако и Янукович может в какой-то момент снова пойти договариваться с Европой. Экономически слабая позиция Януковича смущать не должна. Его белорусский коллега Лукашенко в слабой экономической позиции много лет, что не мешает ему получать российские кредиты и не выполнять данные Путину обещания.

В целом Путина и Януковича роднят приверженность обещаниям и краткосрочность целей. Пока украинский евромайдан демонстрирует запрос на перемены и готовность терпеть ради них экономические сложности, Янукович консервирует проблемы и продает их России, чтобы закрыть дыру в бюджете. Путин ради сегодняшней внешнеполитической победы (не дать Украину Европе) готов менять законы и тратить средства ФНБ, в длинной перспективе теряя деньги и получая союзника в перманентном кризисе. Вопрос: будет ли Россия себя лучше чувствовать, если все союзники будут в кризисе?

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