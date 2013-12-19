Анонс на 20 декабря

* Министр социальной политики Наталья Королевская примет участие во Всеукраинском собрании Государственной службы занятости по случаю 23-й годовщины ее образования. Во время собрания будут подведены итоги реализации Закона Украины «О занятости населения» в 2013 году.

* Пресс-конференция на тему: "Влияние зоны свободной торговли с ЕС на экономику украинских регионов: дискуссия продолжается". Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; президент ОО "Полесский фонд международных и региональных исследований" (г.Чернигов) Геннадий Максак; вице-президент ОО "Полесский фонд международных и региональных исследований" (г.Чернигов) Евгений Романенко.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63