Украина должна понимать, что с ЕС сближаются не ради денег - премьер Швеции

Премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельд заявил, что Украина должна понимать, что с Евросоюзом сближаются не ради получения денег.

Как передает РИА «Новости», об этом Рейнфельд журналистам перед саммитом ЕС.

"ЕС — это целый комплекс ценностей, Украина должна реформироваться, чтобы стать нашей частью. Мы не те, к кому можно обращаться только за деньгами. Это должно быть ясно", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что привело к волне протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

11 декабря Азаров заявил, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 млрд евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Первый вице-премьер Сергей Арбузов называл сумму в размере 10 млрд евро.