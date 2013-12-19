Янукович пока не нашел ответы, как минимизировать потери от ассоциации с ЕС

Украина пока не нашла ответы, каким образом минимизировать потери от подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью украинским СМИ.

«Если говорить о работе над договором о зоне свободной торговли, этой займет время. У нас еще много есть неопределенностей здесь. Прямо скажу, мы пока не нашли ответы, как мы можем минимизировать негативные последствия», - сказал Президент.

Янукович подчеркнул, что работа над подписанием Соглашения с ЕС продолжается.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

14 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украине необходима компенсация от Европейского Союза для развития при подписании Соглашения об ассоциации, поскольку экономика Украины на сегодняшний день фактически «обескровлена» из-за высоких цен на газ.

Также Азаров заявлял, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 млрд евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Первый вице-премьер Сергей Арбузов называл сумму в размере 10 млрд евро.

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