Генеральный и финансовый директора Arricano уходят из компании

Генеральный директор компании Arricano Real Estate PLC (участник девелоперской Arricano Group) Эмиль Будиловский намерен с 1 января 2014 года покинуть занимаемую должность по личным мотивам.

Об этом компания сообщила на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, пока совет директоров ищет замену, обязанности гендиректора будет выполнять Ярема Ковалив, который с октября 2009 года занимал должность директора юридического департамента компании.

Также сообщается, что из Arricano ушел главный финансовый директор Максим Гончарук. Его обязанности, пока на должность не найдут замену, будет выполнять руководитель департамента планирования и отчетности Татьяна Колесник, которая присоединилась к компании в ноябре 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года девелоперская компания Arricano Real Estate PLC, участник Arricano Group, привлекла 24 млн долл. от размещения своих акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE).

Компания разместила в общей сложности 10 млн 300 тыс. 423 акции по цене 2,33 долл. за штуку.

Справка УНИАН. Arricano Group - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании - Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano Group.

Arricano Group принадлежит люксембургской компании Retail Real Estate S.A. и украинской компании Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD), которой управляет инвестиционный банк Dragon Capital.

На сегодняшний день компания владеет 5 торговыми центрами в Киеве (ТРК «Sky Mall», ТРК «РайON»), Кривом Роге (ТРК «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРК «City Mall») и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»).

В разработке у компании находится еще 4 проекта, детали работы над которыми она не сообщает.