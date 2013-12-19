Совет ЕС в своем итоговом документе посвятит Украине 2 предложения - СМИ

Варшава . Совет Европейского Союза планирует в своем окончательном документе по итогам двухдневного заседания, которое началось сегодня в Брюсселе, посвятить Украине лишь два небольших предложения.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР со ссылкой на проект документа.

"Новейший проект окончательного документа саммита содержит лишь один абзац на тему Украины, который подтверждает, что ЕС готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной после выполнения необходимых условий и призывает к "мирному решению политического кризиса в Украине, которое бы отвечало устремлениям украинского народа", - отмечает РАР.

В контексте сотрудничества с государствами "Восточного партнерства" ЕС планирует также подтвердить готовность скорейшего подписания Соглашения об ассоциации с Грузией и Молдовой, которые были подписаны в конце ноября в Вильнюсе.

Как сообщал УНИАН, глава польского правительства Дональд Туск, по инициативе которого Совет Евросоюза решили обсудить тему Украины на своем заседании 19-20 декабря, заявлял на прошлой неделе о необходимости "укрепить позитивный сигнал" для Украины.