ТОП-10 (19 декабря)

Украина может увеличить объем закупки российского газа - Янукович

Путин заявил, что стоимость украинской ГТС приближается к минимуму

Янукович: Украина готова к активному диалогу по трехстороннему консорциуму

Путин: скидка на газ для Украины носит временный характер

Президент отметил, что цена на российский газ может и увеличиться

Нацбанк обяжут увеличить перечисления в госбюджет до 22,8 млрд грн

Рада разрешила увеличить госдолг для выпуска евробондов на 3 млрд долл.

Нацкомиссия приостановит рост цен и тарифов энергокомпаний

Валовой внешний долг Украины вырос до 77,3% ВВП

Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2014 год 16 января

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Украина может увеличить объем закупки российского газа - Янукович

Украина может увеличить объем закупки газа в Российской Федерации в результате снижения его цены до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в телеинтервью.

«Если будет такая цена, которая будет нас устраивать, на газ, - мы заинтересованы потреблять российского газа больше, чем какого-либо другого, который будет дороже. То есть, какой газ будет дешевле, тот и будем потреблять», - сказал Янукович.

При этом он отметил, что Украина продолжит увеличивать объем добычи собственного газа.

Напомним, что 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2013 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

13 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина в 2013 году намерена сократить закупку российского газа до 26 млрд куб. м по сравнению с 37 млрд куб. м в 2010 году из-за слишком высокой цены на топливо

18 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

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Путин заявил, что стоимость украинской ГТС приближается к минимуму

Президент России Владимир Путин заявляет, что стоимость украинской газотранспортной системы (ГТС) приближаются к минимальному значению.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Мы еще много лет назад при президенте Кучме предлагали совместное использование ГТС Украины, причем мы не собирались покупать, не собирались ее забирать в собственность, она оставалась собственностью Украинского государства, предлагали создать консорциум из российских, европейских и украинских предприятий и взять ее в управление", - напомнил Путин. По его словам, все сказали "да", но в результате все завалилось.

"Это привело к тому, что мы построили "Северный поток" и приступили к "Южному потоку" - стоимость ГТС Украины уже приближается к минимальному значению", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС). Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.При этом в СМИ появилась информация, что украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Напомним, в 2002 году, во исполнение заявления президентов Украины и России и Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли от 7 октября 2002 года было создано ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» на паритетных основах НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» с уставным капиталом 186,55 млн грн.

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Янукович: Украина готова к активному диалогу по трехстороннему консорциуму

Украина готова к активному диалогу относительно создания трехстороннего газового консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в интервью представителям украинским СМИ.

«Был период времени, когда были вообще приостановлены переговоры, а вот в последний период времени они перешли в плоскость практической подготовки к рассмотрению этого вопроса», - сказал Президент.

Янукович подчеркнул, что «во-первых, мы выделили «Укртрансгаз» в отдельную юридическую структуру, во-вторых – международные аудиторы поработали и определили цену, стоимость этой газотранспортной системы».

«То есть предмет переговоров уже есть и дорога (к созданию консорциума - УНИАН) открыта», - добавил Янукович.

Как сообщал УНИАН, Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.

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Путин: скидка на газ для Украины носит временный характер

Президент России Владимир Путин заявляет, скидка на газ для Украины носит временный характер, нужно найти долгосрочные решения по сохранению этой цены.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на итоговой пресс-конференции в Москве.

"Это решение носит временный характер - это дополнение (к контракту). Мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят сохранить эту цену и совместно работать более глубоко друг с другом", - сказал Путин.

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Президент отметил, что цена на российский газ может и увеличиться

Новая цена газа для Украины в 268,5 долларов не является фиксированной и может измениться в зависимости от цены нефтепродуктов.

Об этом президент Украины Виктор Янукович сказал в телеинтервью.

“Она (цена газа – УНИАН) полностью зависит от того, какая будет цена на нефтепродукты. Если цена на нефть, к примеру, снизится до 80 долларов, то цена на газ уже будет ниже, чем 268 долларов. Она будет уже где-то 230 возможно. Поэтому эта цена не может быть постоянной... Есть ценовая политика, которая не будет зависеть от нашего желания. Она (цена газа – УНИАН) будет зависеть от цен на мировом рынке на нефть и нефтепродукты”, - - заявил Янукович.

“Она (цена газа – УНИАН) может и увеличиваться и снижаться, могут быть сезонные колебания”, - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, руководители «Газпрома» и «Нафтогаза» Алексей Миллер и Евгений Бакулин по результатам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве подписали дополнение к контракту на закупку газа, которым с 1 января 2014 года вводится фиксированная цена газа в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.

Действие цены определяется путем ежеквартального применения коэффициента "k" к формуле образования цены. Размер коэффициента будет определяться сторонами ежеквартально до 10-го числа первого месяца квартала.

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Нацбанк обяжут увеличить перечисления в госбюджет до 22,8 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает увеличить на 2014 год сумму перечисления Национальным банком Украины средств в государственный бюджет до 22,807 млрд грн.

«Установить, что Национальный банк Украины в 2014 году ежеквартально перечисляет в государственный бюджет Украины средства в сумме 5,702 млрд грн на общую сумму не менее чем 22,807 млрд грн», – говорится в статье 15 проекта закона о государственном бюджете Украины на 2014 год, который правительство подало в парламент.

Справка УНИАН. Согласно Закону “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, Национальный банк Украины в 2013 году ежеквартально перечисляет в государственный бюджет средства в объеме 4 млрд грн на общую сумму не менее чем 16 млрд грн.

В законе “О Государственном бюджете Украины на 2012 год” были предусмотрены перечисления Нацбанка в госбюджет на сумму не менее 11,238 млрд грн.

В 2011 году НБУ перечислил в госбюджет превышение сметных доходов над расходами в размере 11,898 млрд грн, в 2010 году общие перечисления НБУ составили 15,547 млрд грн.

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Рада разрешила увеличить госдолг для выпуска евробондов на 3 млрд долл.

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2013 год и разрешила увеличить размер государственного долга, что позволит выпустить государственные облигации внешнего займа в объеме 3 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №3766 за основу и в целом проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226.

Представляя проект закона, глава Комитета ВР по вопросам бюджета Евгений Геллер отметил, что этот законопроект необходим для обеспечения выпуска ОВГЗ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается увеличить государственные заимствования на 19,3 млрд грн с соответствующим увеличением дефицита государственного бюджета и предельного объема государственного долга на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, сегодня же, 19 декабря, Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 20 июня и 20 декабря, начиная с 20 июня 2014 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга. Условия размещения облигаций оговариваются в проспекте эмиссии

17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.

В то же время, опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что соглашение о предоставлении Украине правительством Российской Федерации 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.

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Нацкомиссия приостановит рост цен и тарифов энергокомпаний

Кабинет министров Украины возложил на Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), задачу по недопущению роста цен и тарифов субъектов естественных монополий в 2013 и 2014 годах, сообщили УНИАН в комиссии.

Согласно сообщению, данное решение закреплено в протоколе №60 правительственного заседания от 23 октября.

Также сообщается, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством и предприятиями горнопромышленного комплекса, Кабмин обязал НКРЭ принять меры по недопущению в 2014 году повышения цен и тарифов на электроэнергию более чем на 5% по состоянию на 1 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 18 декабря продлил действие меморандума о взаимодействии между правительством и ферросплавными предприятиями относительно снижения тарифов на электроэнергию до 31 декабря 2014 года, действие которого заканчивалось в 2013 году, а также присоединил к меморандуму Никопольский завод ферросплавов и Побужский ферроникелевый комбинат.

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Валовой внешний долг Украины вырос до 77,3% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в январе-сентябре текущего года вырос на 2,7 млрд долл. - до 137,7 млрд долл., что составляет 77,3% ВВП, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, основным фактором такой динамики был рост объемов внешних обязательств реального сектора экономики, в то время как долг органов денежно-кредитного регулирования и банков продолжил сокращаться.

По информации НБУ, в третьем квартале сумма валового внешнего долга выросла на 3,3 млрд долл., или на 2,46%, в то время как с начала года рост составил 2,657 млрд долл. или 1,97%.

Внешние обязательства госсектора за 9 месяцев 2013 снизились на 2,3 млрд долл. - до 29,9 млрд долл., или 16,8% ВВП. С начала года госсектором было размещено облигаций внешнего госзайма на 2,2 млрд долл. и привлечено долгосрочных кредитов на сумму 1,1 млрд долл., что позволило правительству полностью рефинансировать обязательства по плановому погашению долга (в том числе 1,8 млрд долл. по кредитам МВФ).

За 9 месяцев 2013 года долг банковского сектора снизился на 0,4 млрд долл. - до 21,2 млрд долл., или 11,9% ВВП. С начала года украинские банки разместили еврооблигаций на общую сумму 1,3 млрд долл., в то время как задолженность банков по долгосрочным кредитам сократилась на 2,0 млрд долл.

Внешний долг других секторов экономики за 9 месяцев 2013 года вырос на 5,3 млрд долл. - до 86,6 млрд долл. или 48,6% ВВП. Основными факторами роста долга реального сектора за отчетный период были накопления кредиторской задолженности предприятий по внешнеторговым операциям на 3,1 млрд долл., рост объемов обязательств по негарантированными долгосрочным кредитам на 2 млрд долл. и размещение еврооблигаций украинских предприятий на внешнем рынке на 0,9 млрд долл. Задолженность по кредитам, полученным от прямых инвесторов, на конец III квартала составляет 8,9 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины на конец первого полугодия 2013 года сократился на 0,5%, или 0,7 млрд долл. и составил 134,4 млрд долл., что в свою очередь составляло 75,7% ВВП.

Валовой внешний долг Украины на конец первого квартала 2013 года увеличился на 1,2 млрд долл. (0,9%) и составил 136,3 млрд долл., что в свою очередь составляло 76,9% ВВП.

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Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2014 год 16 января

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 народных депутатов, при необходимых 226.

В соответствии с постановлением, представление проекта закона о государственном бюджете на 2014 год в Верховной Раде Украины состоится сегодня, 19 декабря.

Согласно постановлению, рассмотрение проекта закона народными депутатами, формирование предложений к проекту закона и представление их Комитету по вопросам бюджета должно состояться не позже 8 января 2014 года (предложения, которые поступят после 8 января 2014 года, Комитетом по вопросам бюджета не рассматриваются);

подготовка Комитетом по вопросам бюджета с участием уполномоченных представителей Кабинета Министров Украины предложений к проекту закона и представление таких предложений на рассмотрение Верховной Рады - до 10 часов 16 января 2014 года;

рассмотрение проекта закона с предложениями Комитета по вопросам бюджета и принятие его в целом - 16 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада планировала сегодня рассмотреть законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП — 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП. Предусматривается, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн. Прогнозируется доход от приватизации 17 млрд грн. Также НАК “Нафтогаз” на покрытие разницы в тарифах предусматривается выделить 14,9 млрд грн.