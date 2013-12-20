У Украины зона свободной торговли может быть как с ЕС, так и с СНГ – глава МИД России

Россия допускает, что в будущем Украина может подписать соглашение об ассоциации с ЕС, одновременно оставаясь в зоне свободной торговли СНГ, заявил в интервью РИА Новости глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«…Мы говорили, что в этих условиях создания между Украиной и Евросоюзом такой зоны свободной торговли, как она была задумана, несовместимо с продолжением льготного режима, существующего между нами в рамках зоны свободной торговли СНГ. Но это не означает, что мы какие-то санкции вводили бы против Украины. Мы просто вернулись бы на общепринятые нормы, которые называются «режим наибольшего благоприятствования». А зона свободной торговли нам представляет льготы сверх этого режима. Вот и все. Но, говоря о том, что на нынешнем этапе это несовместимая вещь, мы никогда не говорили, что это невозможно в принципе», - сказал министр.

По его словам, Россия никогда не говорила, что Украина стоит перед выбором: участвовать ли в Европейском Союзе или Таможенном Союзе.

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