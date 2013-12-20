Ромпей: предложение ассоциации и ЗСТ для Украины остается на столе

Брюссель. Предложение ассоциации и зоны свободной торговли Украины из ЕС остается на столе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказал Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей по окончании саммита лидеров 28 стран - членов ЕС.

"Наше предложение политической ассоциации и более тесных торговых связей все еще лежит на столе. Мы готовы его подписать, как только Украина будет к этому готова”.

Он также отметил, что на Майдане украинцы выступают за лучше будущее.

"На Майдане мы видим стремления к лучшему будущему. Эти стремления выражены мужчинами и женщинами, молодыми и пожилыми, которые выступают под Европейскими флагами без какого-либо цинизма", - сказал Ромпей.

По его словам, ассоциация с Европейским Союзом является наиболее надежным путем к современной, открытой, независимой Украине.

“Лидеры ЕС обеспокоены ситуацией в Украине и пристально следят за событиями. И мы еще раз подтверждаем наш сигнал сильной поддержки. Граждане Украины еще раз продемонстрировали, что они полностью осознают историческую природу европейского предложения. Соглашение об ассоциации - наиболее надежный путь к современной, открытой, независимой Украине. Предложение политической ассоциации с более тесными торговыми связями все еще лежит на столе”, - сказал Ромпей.

Также Ромпей отметил, что путь Украины в Европу можно заблокировать, отложить, но никто не сможет его сделать невозможным.

“Будущее Украины лежит в Европе. И кто-то может попытаться замедлить этот процесс, заблокировать его, но, в конечном итоге, никому не удастся его отвратить”, - сказал он.

По словам Ромпея, Евросоюз сожалеет в связи с решением украинской власти не подписывать в ноябре Соглашение об ассоциации с ЕС, “но будущее наших отношений долгосрочное, и его не смогут скомпрометировать кратковременные расчеты”.

Он также сказал, что Киев не должен делать выбор между Москвой и Брюсселем. «Мы четко дали понять, что отношения с партнерами не строятся за счет России - даже наоборот, это будет в интересах России», - сказал Ромпей.