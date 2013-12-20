Левочкин: президент в Москве не подписывал никаких тайных документов

Глава Администрации Президента Сергей Левочкин заверил участников общенационального круглого стола «Объединим Украину», что никаких тайных документов Президент в Москве не подписывал.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что полный перечень подписанных бумаг в Москве содержит 15 документов.

Также он подчеркнул, что газовые контракты с Россией, в которые были внесены изменения после визита Президента в Москву, позволят сэкономить Украине 3 миллиарда долларов, а договоренность о производственной кооперации и отмене в этой связи НДС и пошлины на товары, которые пересекают украинско-российскую границу в рамках этой кооперации, позволят увеличить прибыли украинских предприятий на 63 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин расставил капканы для властей Украины - Чалый

Российская таблетка от украинского дефолта

Украина и Россия: «братские» объятия опасно крепчают