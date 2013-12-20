Арбузов говорит, что Украина ищет «открытые двери ЕС»

Украина продолжает надеяться на скорое подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил в ходе общенационального круглого стола «Объединим Украину».

“Сегодня перед нами стоит двойная задача. Во-первых, пояснить причину наших действий, во-вторых, показать, что европейская интеграция Украины – ассоциация с ЕС остается в силе. Мы обязательно сделаем этот шаг, но не хотим его делать вслепую”, - заявил Арбузов.

Он отметил, что евроинтеграция является краеугольным камнем политики Украины, как внутренней, так и внешней.

“Украина искренна на пути к евроинтеграции... Никто не может упрекнуть нас, что Президент или власть сделали мало для реализации программы по евроинтеграции, особенно в последние годы и месяцы. Из 11 требований «списка Фюле» все выполнены или полностью, или частично, принято более 80 законопроектов”, - отметил первый вице-премьер.

По словам Арбузова, на сегодняшний день готовится “дорожная карта” имплементации соглашения с ЕС, идет работа над вопросом защиты отраслей экономики, которые станут наиболее уязвимыми после вступления в силу условий свободной торговли с ЕС.

“Мы не торгуемся, но должны понимать, что будет завтра”, - подчеркнул Арбузов.

По словам первого вице-премьера, еще никогда подготовка к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС не происходила в настолько сложных условиях, какие возникли в Украине. “Ни одна ассоциация не происходила в условиях такой жесткой поляризации. Успех ни одной ассоциации не зависел настолько от МВФ. По сути, ассоциация и новая программа с МВФ - это две стороны одной медали”, - считает Арбузов.

Он отметил, что Евросоюз продолжает политику открытых дверей по отношению к Украине, и Украина «пытается туда войти... Вопрос не в том, произойдет ли это. Вопрос – когда и как мы это сделаем».

Арбузов подчеркнул, что абсолютно согласен с тем, что Украина должна подтвердить свою готовность продолжить путь евроинтеграции. “Продолжается работа над “дорожной картой”. Эта идея до сих пор в силе, и я рад, что аналогичную готовность проявляет и ЕС. Но одновременно он говорит, что в наших отношениях возник вопрос доверия. Согласен. ЕС говорит, что Украина должна подтвердить свою политическую преданность. Согласен и с этим. Мы действительно должны подтвердить свою политическую преданность”, - сказал Арбузов.