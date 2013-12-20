Анонс на 23 декабря

* Пресс-конференция на тему: «Бюджет-2014». Участники: Татьяна Слюз, экс-глава Госказначейства Украины и Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Ожидается также Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

* Состоится брифинг на тему: «Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Николай Чечеткин, зам. директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации.

* На «Телекритке» состоится чат с генеральным продюсером ТВi Вадимом Гарнаев на тему «Освещение событий Евромайдана. Как это сказалось на Твi?». Вопросы: итоги для телеканала, результаты работы новой команды, оценка нового контента канала и работа во время освещения акций протеста?

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Профсоюза работников Национальной академии наук Украины на тему: «Голодная пайка для науки», посвященная дискриминационному подходу со стороны нынешней власти к научно-технической сфере, в частности НАН Украины, что наглядно демонстрирует и проект Государственного бюджета Украины на 2014 г. Ситуация в научной сфере характеризуется крайне ограниченным финансированием, неблагоприятными налоговыми условиями, падением престижа научной работы, быстрым старением и разрушением материально-технической базы науки, оттоком перспективных ученых за границу. Пресс-конференция проходит накануне рассмотрения Госбюджета в парламенте. Участники: Анатолий Широков, председатель профсоюза; Виктор Столяров, зам.председателя профсоюза; Владимир Ермаков, член ЦК профсоюза, Институт теоретической физики НАН Украины, Александр Скороход, председатель Совета молодых ученых Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Галина Кобиринка, кандидат философских наук, ст.н.с., Институт украинского языка (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 289-0169; 050-330-3150.

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