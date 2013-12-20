Арбузов: для подготовки «дорожной карты» с ЕС нужны месяцы

18:23, 20 декабря 2013
Разное
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Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов прогнозирует, что для подготовки «дорожной карты» по подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом нужны месяцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«Основная проблема в том, что перед подписанием мы не создали «дорожную карту». «Дорожная карта» - это последовательность действий. Все вопросы, которые могли бы заложить туда и автоматически подойти к подписанию. Мы упустили этот момент в самом начале. Мы исправляем ситуацию. Будет «дорожная карта», выполнив которую, мы также подойдем к подписанию Соглашения об ассоциации», - отметил Арбузов.

Он уточнил, что рабочая группа по разработке «дорожной карты» уже создана.

По словам Арбузова, вряд ли этот переговорный процесс займет много времени.

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