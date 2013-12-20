Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов исключает переформатирование правительства в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«Никаких ротаций (в правительстве - УНИАН) не будет... Сейчас речь об этом не идет», - сказал Арбузов, отвечая на вопрос журналистов, будут ли кадровые решения в Кабинете министров в ближайшем будущем.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря народный депутат Анна Герман заявила, что фракция Партии регионов поставила перед премьер-министром Николаем Азаровым требование переформатировать правительство на 90%.

В тот же день председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что переформатирование правительства состоится, и об этом Президент Украины Виктор Янукович объявит в ближайшее время.

17 декабря народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник заявил, что кадровые ротации в правительстве будут на днях.