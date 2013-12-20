ТОП-10 (20 декабря)

Украина за 11 месяцев импортировала газа на 11 млрд долл.

МВФ прогнозирует спад экономики Украины по итогам года на 0,3%

Кабмин в начале следующей недели получит от России 3 млрд долл.

Нацкомуслуг не видит причин для снижения тарифов на тепло для населения

Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 183,8 млн долл. и 51,2 млн евро

Прибыль банков Украины в январе-ноябре снизилась в 1,8 раза

Просроченная задолженность по банковским кредитам в ноябре снизилась на 3,5%

Fitch присвоил «Проминвестбанку» кредитный рейтинг «В-» с негативным прогнозом

Бойко рассказал, когда будут сняты ограничения на поставку украинской продукции в Россию

Арбузов: российские деньги пойдут на пополнение золотовалютных резервов

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Украина за 11 месяцев импортировала газа на 11 млрд долл.

Украина в январе-ноябре 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 11,069 млрд долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, импорт природного газа в денежном выражении в ноябре 2013 года составил 1,533 млрд долл.

Импорт природного газа из России за 11 месяцев 2013 года в денежном выражении составил 10,186 млрд долл. - 92% от общего объема поставок. Из Германии за отчетный период газа было импортировано на 0,337 млрд долл., из Австрии – на 0,186 млрд долл., из других стран – на 0,357 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным национального оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз», Украина в январе-ноябре 2013 года сократила импорт российского газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5% - до 25,7 млрд куб. м.

Министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий 18 декабря заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из РФ).

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МВФ прогнозирует спад экономики Украины по итогам года на 0,3%

Международный валютный фонд прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

Об этом сообщается в заявлении МВФ, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно прогнозу фонда, номинальный ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 1,4 трлн грн, в 2014 году – на уровне 1,5 трлн грн. При этом в 2013 году МВФ ожидает дефляцию на уровне 0,3%, а в 2014 году – рост инфляции до 1,6%. Показатель безработицы по методологии Международной организации труда ожидается на уровне 8% в 2013 и 2014 годах.

Вместе с тем, МВФ не высказался относительно прогнозного курса гривни по отношению к доллару. В расчетах фонда этот показатель отсутствует.

Как сообщал УНИАН, с 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение постмониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в стране. По итогам работы миссии фонд заявил о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

10 декабря Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере.

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Кабмин в начале следующей недели получит от России 3 млрд долл.

Правительство Украины в начале следующей недели сможет получить 3 млрд долларов США от продажи российскому Фонду национального благосостояния (ФНБ) двухлетних суверенных евробондов, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

По его словам, книга заявок на покупку этих долговых бумаг будет закрыта до конца пятницы, 20 декабря.

Сторчак также сообщил, что правительство Российской Федерации изменило правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния, получив таким образом право делать исключения для вложений в отдельные ценные бумаги.

"Оно уже принято, там общая норма по отдельным решениям. Правительство сможет специальным точечным решением осуществлять операции по покупке ценных бумаг эмитентов, которые не соответствуют параметрам", - цитируют Сторчака российские информационные агентства.

По его словам, эта норма позволит вкладывать средства ФНБ в евробонды Украины, имеющей кредитный рейтинг на много ступеней ниже требований, заявленных в инвестдекларации фонда. Сторчак отметил, что это положение может быть теоретически применено и в отношении других ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Эти бумаги будут иметь листинг на Ирланской фондовой бирже. Менеджером выпуска евробондов стал российский ВТБ.

После этого правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 20 июня и 20 декабря, начиная с 20 июня 2014 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что соглашение о предоставлении Украине правительством России 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.

Привлечение российских финансовых ресурсов также лишает украинские власти мотивации проводить дальнейшие переговоры с пока еще крупнейшим кредитором страны - Международным валютным фондом. Для многих зарубежных инвесторов сотрудничество официального Киева с МВФ было важным знаком сохранения здоровой экономической политики страны.

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Нацкомуслуг не видит причин для снижения тарифов на тепло для населения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) не видит оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения из-за снижения стоимости российского газа для Украины, так как при расчете тарифов на теплоэнергию, которая производится для потребностей населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.

Об этом УНИАН сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) Валерий Саратов.

«Во время расчета тарифов на тепловую энергию, которая производится для потребностей населения, используется стоимость природного газа украинской добычи – вместе с НДС это 163 долл./тыс. куб. м. Как видите, новая стоимость российского газа в 268,5 долл./тыс. куб. м превышает ту, которая используется в настоящий момент. Поэтому в комиссии в настоящий момент отсутствуют основания для пересмотра тарифов на тепловую энергию для населения», - сказал Саратов.

По его словам, снижение тарифов на тепловую энергию для таких категорий потребителей как «бюджет» и «другие», а это бюджетные организации и бизнес-структуры, исходя из заключенных с РФ договоренностей, может составить около 20-25%.

«В стоимость гигакалории тепловой энергии для таких организаций пока еще заложена старая цена природного газа в размере 450 долл./тыс. куб. м. Исходя из достигнутых президентом Украины договоренностей о новой цене на газ, бесспорно, стоимость тепловой энергии должна быть пересмотрена. По нашим предыдущим подсчетам, тарифы на тепловую энергию для категорий потребителей «бюджет» и «другие» могут быть уменьшены приблизительно на 20-25%», - отметил глава Нацкомуслуг.

В то же время, он признал, что пересмотр тарифов - довольно сложный процесс, поэтому новые цены на теплоснабжение для бюджетных организаций и бизнеса могут начать действовать, в лучшем случае, с февраля следующего года.

«Для того, чтобы начать пересчет тарифов для этих категорий, необходимо, во-первых, чтобы Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере энергетики, установила своими решениями новую цену природного газа, а во-вторых - непосредственный пересчет и установление тарифов нашей комиссией. Из опыта, эта процедура может длиться около месяца. Следовательно, новые тарифы на тепловую энергию могут начать действовать с февраля», - добавил Саратов.

Глава Нацкомуслуг также уточнил, что в структуре себестоимости услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу газовая составляющая отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл./ тыс. куб. м.

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Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 183,8 млн долл. и 51,2 млн евро

Министерство финансов Украины в четверг, 19 декабря, привлекло в государственный бюджет 183,799 млн долл. и 51,160 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, средства в долларах США привлечены в результате размещения облигаций сроком обращения 8 дней под 5% годовых по трем поданным заявкам. Средства в евро привлечены в результате размещения облигаций сроком обращения 6 дней под 4,8% годовых по единственной поданной заявке.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,031 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

«Минфин провёл не запланированный аукцион, на котором разместил облигации с очень короткими сроками обращения - шесть и восемь дней, которые даже с учётом размещения ОВГЗ со сроком обращения три недели оказались неожиданными... Причиной проведения таких размещений могла быть нехватка средств в бюджете именно на этой неделе, и профинансировать расходы необходимо было безотлагательно», - прокомментировал аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

По мнению эксперта, короткие сроки размещения были выбраны, скорее всего, потому, что с сегодняшнего дня начинается период уплаты налоговых обязательств, которые должны быть уплачены до конца следующей недели, и эти средства и станут одним из источников выплат.

«Вторым источником могут стать средства от анонсированного займа от России, первый транш которого ожидается уже до конца года, то есть тоже на следующей неделе», - добавил Котович и отметил, что таким образом Минфин решил покрыть краткосрочные разрывы, не увеличивая размер долга на начало года, ожидая поступление средств из одного из вероятных источников.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 17 декабря, на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 129,944 млн долл. и 707,448 млн грн, 10 декабря - 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн, 3 декабря - 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн. В текущем месяце Минфин планирует провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ 24 декабря.

По состоянию на 17 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 249,627 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 144,852 млрд грн, в собственности банков — 80,746 млрд грн, нерезидентов — 10,821 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 16 декабря, с начала года в госбюджет поступило 122,032 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 66,689 млрд грн, на обслуживание госдолга – 30,236 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2013 год и разрешила увеличить размер государственного долга на 19,3 млрд грн.

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Прибыль банков Украины в январе-ноябре снизилась в 1,8 раза

Прибыль банков Украины в январе-ноябре 2013 года составила 2,4 млрд грн, говорится в сообщении Национального банка Украины.

По информации НБУ, показатель прибыли банков Украины в январе-ноябре 2013 года в 1,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 4,4 млрд грн.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 10% – до 151,1 млрд грн, расходы – на 11,8%, до 148,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-октябре 2013 года составила 2,1 млрд грн, что на 1,7 млрд грн, или в 1,8 раза, меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 3,8 млрд грн.

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

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Просроченная задолженность по банковским кредитам в ноябре снизилась на 3,5%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем снизился на 3,46%, или на 2,660 млрд грн, - до 74,155 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по итогам января-ноября по сравнению с началом текущего года рост просроченной задолженности составил 2,25%, или 1,635 млрд грн.

По информации НБУ, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов по итогам ноября текущего года составила 8,33%, что на 0,51 п.п. меньше, чем по итогам предыдущего месяца. В ноябре банки увеличили объем предоставленных кредитов на 2,47%, или 21,431 млрд грн, - до 889,938 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем вырос на 2,9%, или на 2,134 млрд грн, - до 76,815 млрд грн.

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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Fitch присвоил «Проминвестбанку» кредитный рейтинг «В-» с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило украинскому коммерческому банку «Проминвестбанк» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Оценка рейтинга отражает наше понимание того, сколь ограниченной является возможность «Проминвестбанка» получить поддержку от российского партнера - принадлежащего государству на 98,6% «Внешэкономбанка» (Рейтинг ВВВ\прогноз «стабильный»). В то же время, необходимость такой поддержки остается высокой в условиях общегосударственных рисков Украины, особенно обострившихся в последнее время», - говорится в сообщении Fitch.

При этом негативный прогноз, согласно сообщению, отражает общий негативный прогноз по кредитным рейтингам Украины в целом.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов. В конце ноября агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины.

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Бойко рассказал, когда будут сняты ограничения на поставку украинской продукции в Россию

Все ограничения, существовавшие в торгово-экономических отношениях между Украиной и Российской Федерацией, будут сняты до марта 2014 года в рамках имплементации «дорожной карты», подписанной в Москве в ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в РФ 17 декабря текущего года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко в ходе общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«У нас была подписана «дорожная карта» по ликвидации ограничений в торгово-экономических операциях. Это значит, мы убрали все ограничения выдачи сертификатов, все спецпошлины, все профили риска, все квоты, которые были между нашими странами. Суммарно – это примерно 40 ограничений», - сказал Бойко.

Он напомнил, что большинство этих ограничений касались экспорта продукции компании Roshen, экспорта украинских труб, листового стекла, вагонов и ряда другой продукции.

«Все, что было у нас – все ограничения между партнерами - мы убрали этой «картой». Предельная дата, когда завершаются действия ограничений – это март 2014 года. Процедуры будут завершены до этого времени», - сказал Бойко.

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Арбузов: российские деньги пойдут на пополнение золотовалютных резервов

Средства, привлеченные у Российской Федерации посредством выпуска евробондов Украины, будут направлены на повышение объемов золотовалютных резервов Украины и укрепление экономики страны, сообщил в ходе общенационального круглого стола «Объединим Украину» первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Средства пойдут на пополнение золотовалютных резервов и общее укрепление экономики. Плюс они снизят общую стоимость заимствований для коммерческого сектора», - сказал Арбузов.

При этом он уточнил, что одна лишь возможность осуществления заимствований позволила Украине привлекать других инвесторов - не только российских. «Мы же не будем брать деньги только в России. Мы сегодня уже имеем падение на 30% стоимости всех наших заимствований. Мы уже получили результат», - сказал первый вице-премьер.

Он добавил, что Украина уже ведет переговоры с другими инвесторами. «Сегодня мы ведем еще три разговора с инвесторами. И это явно польза. Однозначно», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

УНИАН