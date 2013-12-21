Меркель: Украина не может одновременно участвовать в двух таможенных союзах

Украина не ограничена в сроках подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, но участвовать одновременно в двух таможенных союзах она не может.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».

"Дверь остается открытой. Никакой даты, когда она будет закрыта, нет. Мы хотим заключить это Соглашение об ассоциации, Европа подготовилась к этому. И теперь решение должна принять Украина", - сказала глава немецкого правительства.

Отвечая на вопрос, противоречит ли возможное присоединение Украины к Таможенному союзу (России, Беларуси и Казахстана) созданию ЗСТ с ЕС, Меркель заявила: "В нынешней ситуации участие в двух таможенных союзах невозможно. Это связано с правилами ВТО". Она добавила, что ситуация будет обсуждаться на саммите Россия-ЕС, который состоится в январе 2014 года.

Ранее 20 декабря глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил в интервью РИА «Новости», что Россия допускает, что в будущем Украина может подписать соглашение об ассоциации с ЕС, одновременно оставаясь в зоне свободной торговли СНГ.

«Мы говорили, что в этих условиях создания между Украиной и Евросоюзом такой зоны такой свободной торговли, как она была задумана, несовместимо с продолжением льготного режима, существующего между нами в рамках зоны свободной торговли СНГ. Но это не означает, что мы какие-то санкции вводили бы против Украины. Мы просто вернулись бы на общепринятые нормы, которые называются «режим наибольшего благоприятствования». А зона свободной торговли нам представляет льготы сверх этого режима. Вот и все. Но, говоря о том, что на нынешнем этапе это несовместимая вещь, мы никогда не говорили, что это невозможно в принципе», - сказал Лавров.

По его словам, Россия никогда не говорила, что Украина стоит перед выбором: участвовать ли в Европейском Союзе или Таможенном Союзе.

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