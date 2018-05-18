Баланс недели: пока недействующая скидка на газ, «таинственный» российский кредит и оптимистический бюджет-2014

Безусловно, главным событием в экономической жизни Украины стали договоренности с Россией о возможности снижения цены газа до 268,5 долларов и выкупе еврооблигаций на 15 миллиардов долларов. Как результат – правительство утвердило и подало в Верховную Раду проект госбюджета на 2014 год.

На самом деле говорить о снижении цены на газ как о свершившемся факте пока рано. Согласно дополнению к контракту о закупке газа от 2009 года, подписанному руководителями «Нафтогаза» и «Газпрома» в присутствии президентов Украины и России, стоимость может быть снижена лишь после подписания до 10 января 2014 года специального соглашения.

Такие документы будут подписываться ежеквартально - до 10 числа первого месяца квартала.

Вместе с тем, действие скидки может быть прекращено, если в установленный срок документ подписать не удастся, причем, по любой причине. Такое условие, по сути, дает возможность России полное право по собственному желанию отменить скидку и ввести прежние условия определения цены газа.

Не исключено, что поводом для отмены скидки могут стать какие-либо попытки властей Украины продолжить движение в сторону Европы.

Хотя, заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что Европа открыта для украинского народа, но нынешнее руководство Украины возвращает страну назад в прошлое, закрывая путь к модернизации, дает основание предположить, что дальнейшее общение Украины и ЕС будет сводиться лишь к тому, чтобы продемонстрировать «развод без скандала».

ЕС не соглашается на пересмотр соглашения о зоне свободной торговли, на чем настаивает Украина, и считает, что Киев в переговорах с Москвой и Брюсселем попросту торгуется, пытаясь получить необходимые для латания бюджета и расчета с долгами средства.

Переговоры с МВФ о получении кредита в 15 миллиардов долларов пока остаются безрезультатными. Фонд продолжает настаивать на выполнении основного условия - повышении коммунальных тарифов. Причем, его позиция в этом вопросе не изменилась и после договоренностей Украины и России о снижении цены газа. В Украине же считают, что сейчас, с учетом новой стоимости газа, у Фонда нет оснований требовать повышения тарифов. Более того, как заявил вице-премьер Юрий Бойко, тарифы могут быть снижены.

Также Бойко опроверг предположение экспертов о том, что условием снижения цены газа является увеличение объемов его закупки. В эфире телеканала «Интер» он заявил, что Украина продолжит сокращать закупку газа в России и в 2014 году может купить еще на 10% меньше. «Мы за 3 года уменьшили закупку российского газа на 25% и мы прямо сказали нашим партнерам, что мы будем эту линию продолжать… В следующем году мы еще на 10% уменьшим закупку газа по одной причине, потому что мы собственного газа стали добывать больше», - заявил виц-премьер.

Газовый консорциум опять на горизонте

И еще один момент, на который следует обратить внимание. На сегодняшний день Россия считает, что скидка на цену газа временная. «Это прагматичное решение, действительно, оно носит временный характер. Мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят сохранить эту цену и позволят нам совместно работать», - сказал президент РФ Владимир Путин 17 декабря по итогам переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем.

Что в данном случае имеется в виду, пока не совсем ясно. Однако не исключено, что Россия надеется на получение контроля над украинской ГТС путем создания газового консорциума. Ведь ранее именно цену газа в 260 долларов называли как ожидаемую после договоренностей о создании двустороннего консорциума.

Кстати, 17 декабря Путин вскользь упомянул об этих давних планах (еще со времен президента Кучмы). Через пару дней уже президент Украины заявил, что дорога к созданию консорциума по управлению ГТС открыта, и этот вопрос перешел в практическую плоскость.

В интервью УНИАН уже после договоренностей Януковича-Путина еврокомиссар по энергетике Гюнтер Оттингер сделал достаточно интересное заявление о том, что ЕС и Россия могут найти компромисс в вопросе строительства «Южного потока».

Он сообщил, что для РФ может быть сделано исключение и дано право вопреки требованиям 3-го энергопакета быть поставщиком газа и одновременно владеть трубой.

Такое решение дает основания предположить, что ЕС, который не раз заявлял, что не хочет ругаться с Россией, не будет возражать против создания двустороннего украинско-российского консорциума или, к примеру, трехстороннего, однако с участием немецкой газпромовской компании. Тогда даже при пропорциональном разделении активов, по сути, ГТС может перейти в управление России.

15 млрд долл. – пока не ясно

Если с соглашением о цене газа есть некоторая ясность – вице-премьер Юрий Бойко ознакомил журналистов с содержанием документа сразу после подписания, то договоренности о выкупе Россией украинских евробондов на 15 млрд долларов покрыты тайной.

На сегодняшний день известно лишь то, что первый выкуп облигаций на 3 млрд долл. со ставкой доходности 5% произойдет на днях. Какими объемами и по какой ставке будут выкупаться остальные бумаги, неизвестно. Неизвестно и то, может ли меняться размер доходности уже выкупленных бумаг.

По мнению экспертов, сделка улучшит состояние госфинансов Украины, но не решит экономических проблем. Россия может в любой момент отказаться от дальнейшего приобретения еврооблигаций Украины или продать уже купленные на вторичном рынке, что негативно повлияет на возможности Киева по доступу к международным рынкам капитала.

Стоит также отметить, что, по неофициальной информации, перед встречей президентов рассматривался вопрос не только о выкупе евробондов, но и о предоставлении Украине кредита на 15 миллиардов долларов тремя траншами под 3,8%. Первый транш в 5 миллиардов мог бы быть выделен уже до конца года. Остальные, также по 5 миллиардов – в первом и втором полугодии 2014 года. Однако, по каким-то причинам этот вариант не прошел.

Бюджет вселяет оптимизм?

Следствием снижения цены газа и привлечения средства стала подача правительством проекта госбюджета на 2014 год в Верховную Раду.

Кабмин уже 18 декабря рассмотрел на своем заседании макропоказатели и сам проект росписи казны. Правда, документ был утвержден предварительно, и затем, до ночи, цифры корректировались.

В результате получился достаточно оптимистический бюджет. В 2014 году планируется повышение зарплат и соцвыплат, даже предусмотрено 6 млрд грн для возмещения по вкладам Сбербанка СССР. Мало того, запланировано снижение налога на прибыль на 1% - до 18%. Достаточно оптимистически выглядит рост ВВП на 3%. Дефицит госбюджета установлен на уровне 3,6% ВВП (около 7,3 млрд долл.), что, кстати, тоже никак не способствует успешному продолжению переговоров с МВФ, который требует сокращения этого показателя.

Кроме того, правительство в два раза увеличило объем ожидаемых средств от приватизации. Если в последние несколько лет от продажи госимущества планировалось получить до 10 млрд гривень (план выполнялся в лучшем случае на 10%), то в 2014 году - 19 миллиардов.

По мнению экспертов, показатели бюджета завышены. Сейчас проект документа будет изучаться в парламенте, после чего 16 января планируется вынести его на голосование.

Юрий Ходжаян (УНИАН)