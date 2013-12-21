Азаров обещает в 2014 году укрепиться и подписать ассоциацию с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что в 2014 году Украина сумеет укрепиться экономически и подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

«Мы определенно рассчитывали на то, что мы сумеем договориться и с Россией и с Европейским союзом. Мы тут не лицемерили, мы шли четко к подписанию с ЕС. У Президента были многократные встречи с президентом России. у меня были встречи с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я его неоднократно убеждал. Что надо сесть за стол переговоры и обсудить все те риски, связанные с открытием границы, ведь Украина приняла решение. Мы еще на заседании правительства 21 ноября приняли решение о подписании Соглашения. Потому что мы твердо надеялись, что ЕС пойдет нам на встречу и окажет поддержку», - сказал премьер в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

Он отметил, что в начале года у правительства были определенные прогнозы относительно роста экономика, но ситуация менялась, и «мы потеряли в товарообороте со странами Таможенного союза».

«Уже в сентябре нам трудно было платить за газ. Но мы не выходили и не рассказывали об этом. Потому что нельзя руководству страны сеять панику. Мы рассчитывали, что нам удастся договориться с ЕС и МВФ… Мы приняли решение тогда, когда стало ясно, что подписываем Соглашение и получаем кризис», - пояснил Азаров.

Поэтому, по его словам, Украине пришлось искать поддержку у других партнеров.

«Решение было принято в интересах тех людей, которые меня поддерживают, и которые говорят: Азарова в отставку. Они же не знают реальной ситуации… Но мы трудности преодолеем. Экономический кризис не будет вечным. 2014 год будет годом развития… Значит мы будем, такими же как в 2011 году. И тогда мы закончим работу с ЕС и подпишем Соглашение об ассоциации. Значит вопрос сегодня в сроках. Мы должны подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на выгодных условиях»,- подчеркнул Азаров.