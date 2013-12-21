Власти США намерены расширить "список Магнитского"

Власти США рассматривают внесение новых имен в список Магнитского и расширят его, заявили в пятницу представители Белого дома и Госдепа.

"Я не могу говорить о сроках, которые не обязательно должны совпадать с годовым докладом (об исполнении Акта Магнитского). Но ряд случаев находятся на рассмотрении, и администрация настроена полностью выполнять закон, добавляя в него новые имена", - заявила РИА «Новости» представитель Белого дома Лора Лукас-Магнусон.

"Госдепартамент и министерство финансов продолжают рассматривать данные, которые приведут к расширению списка. Как только у нас будет дополнительная информация, мы уведомим конгресс", - сообщил представитель госдепа.

На прошлой неделе посол США в РФ Майкл Макфол сообщил журналистам, что Вашингтон до конца текущего года может решить вопрос о расширении "списка Магнитского". Но накануне американское интернет-издание The Daily Beast сообщило со ссылкой на источники, что администрация Барака Обамы готовилась пополнить "список Магнитского" новыми именами, но в последний момент отказалась от этого намерения.

Закон, названный в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital, был принят конгрессом США в конце 2012 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушениям прав человека.

В апреле 2013 минфин США обнародовал публичную часть "списка Магнитского" из 18 фамилий, в котором не было высокопоставленных чиновников (списке самые высокопоставленные - начальник сизо «Матросская Тишина» Иван Прокопенко и его бывший коллега Дмитрий Комнов, руководивший сизо «Бутырка»).

Некоторые из них, в том числе сотрудники правоохранительных органов, по утверждению Hermitage и Магнитского, участвовали в преступной схеме по хищению из российского бюджета 5,4 млрд рублей, другие причастны к преследованию Магнитского.

Американские власти подтверждали, что есть и непубличная часть списка. В первом проекте «списка Магнитского», который прилагался к законопроекту, внесенному в конгресс США еще в мае 2010 г. сенатором Бенджамином Кардином, было 60 фамилий. Весной 2013 г. конгрессмен

Джеймс Макговерн передал в администрацию президента США расширенный вариант списка с именами 280 российских чиновников (в нем фигурировали генпрокурор Юрий Чайка, руководитель СКР Александр Бастрыкин и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова).

В ответ на закон и список Магнитского в России в декабре 2012 года был принят "закон Димы Яковлева", который предполагает запрет на усыновление детей иностранцами, он вступил в силу с 1 января 2013 года.

Кроме того, Москва обнародовала свой список из 18 граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Российский список включает имена причастных, по мнению властей, к легализации и применению пыток в спецтюрьме в Гуантанамо, а также причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом.