Позиции бизнесменов - противников ассоциации с ЕС можно изменить санкциями - депутат ЕП

Позиции украинских бизнесменов, выступающих против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, можно изменить через применение к ним санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат Европарламента Михаэль Галер заявил на брифинге в Киеве в Штабе национального сопротивления.

“Есть одна очень интересная вещь — многие из тех людей, которые сейчас выступают против подписания Соглашения (об ассоциации) с ЕС, в действительности они ведут очень активный бизнес в самой Европе”, - заметил евродепутат.

Он добавил, что таких людей можно убедить вести себя по-другому “например, призвав соответствующие органы ЕС или государств-членов ЕС расследовать деятельность этих людей”, если для этого будут основания, предоставленные журналистами или правоохранительными органами об осуществлении ими незаконных сделок.

Галер отметил, что когда дело дойдет “до их собственных активов, то это немного изменит их мнение”.

“Например, мы можем начать в Кипре, а затем перейти в Австрию, Германию, Великобританию, а еще к соседям ЕС – Швейцарию, и тогда это, по-видимому, произведет на них впечатление”, - сказал евродепутат.

Он подчеркнул, что сегодня месседж Европы для Украины остается прежним - “двери Европы открыты, но народ и его правительство должны решать, здесь в Украине, свое будущее”

“Мы - союз, который приглашает, предлагает что-то, в отличие от соседа на востоке, который имеет несколько другие методы”, - добавил Галер.

Он также отметил, что Европейский парламент не забывает о вопросе выборочного правосудия, особенно в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, которая “должна быть освобождена немедленно”.

В то же время он сомневается, что ее освободят, поскольку, по словам евродепутата, в этом не заинтересован Президент Украины Виктор Янукович, который «боится Юлию Тимошенко».

“Но мы ожидаем решения Европейского суда по правам человека, которое будет вскоре”, - добавил он.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, также Галер выразил поддержку мирным протестующим на Майдане.

В свою очередь депутат парламента Португалии Дуарте Маркеш также заявил о поддержке евроинтеграционных устремлений украинцев.

"Парламент Португалии выразил поддержку украинцам на Майдане. Я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать нашу солидарность мирным протестующим и пожелать вам победы", - сказал он.

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