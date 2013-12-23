Лидеры Таможенного союза завтра обсудят присоединение Армении и Киргизии

Москва. Президенты стран Таможенного союза - России, Беларуси и Казахстана – 24 декабря в Кремле рассмотрят перспективы расширения состава участников процесса евразийской экономической интеграции, включая ход присоединения Армении и Киргизии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах пресс-службы Президента России к заседанию Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, которое пройдет во вторник в Москве.

«Планируется, что главы государств также рассмотрят перспективы расширения состава участников процесса евразийской экономической интеграции, включая ход присоединения Армении и Киргизии», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что основной темой саммита станет подготовка проекта договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Президентам предстоит рассмотреть итоги работы экспертов по первой – институциональной – части документа и утвердить ее. В ней определяются международно-правовой статус, цели и механизмы деятельности союза, сформулированы его основные принципы: сотрудничество на взаимовыгодной основе для сближения экономик «тройки», их гармоничного развития и укрепления конкурентоспособности. Начато согласование функциональной части договора. Она будет содержать конкретные обязательства по вопросам свободы движения товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Договор планируется подписать не позднее мая 2014 года, затем представить на ратификацию в национальные парламенты – с тем, чтобы ЕАЭС заработал с 1 января 2015 года.

Кроме того, на повестке дня саммита – принятие ряда других решений, в том числе в сфере антимонопольной политики и защиты добросовестной конкуренции. Полномочия по регулированию трансграничных рынков стран-членов ТС в этой сфере будут переданы ЕЭК, в рамках Суда ЕврАзЭС создается специальный судейский состав для рассмотрения дел о нарушении единых правил конкуренции. Предстоит одобрить перечень чувствительных товаров, в отношении которых изменение ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом ЕЭК. На утверждение членов ВЕЭС будет также представлен проект бюджета ЕЭК на 2014 год.

Для участия в заседании приглашены президенты Армении и Киргизии, а также премьер-министр Украины Николай Азаров.