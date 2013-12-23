Анонс на 24 декабря

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул с целью контроля проведет рабочее выездное совещание о ходе строительства транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе г.Киева. Участники: министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник, и.о.председателя КГГА Анатолий Голубченко, дректор КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Владимир Кислицын и строители.

* Пресс-конференция председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина на тему: «Предварительные итоги реализации Фондом программ доступного жилья и обеспечения молодежи жильем в 2013 году. Перспективы на 2014 год».

*12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Органик в Украине: перспективы Закона». Участники: председатель Правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов, руководитель консультативного департамента Ассоциации участников органического производства "БИОЛан Украина" Светлана Горбань, научный руководитель Центра « Полтава-Органик» Павел Писаренко. Речь пойдет о Законе Украины № 425-VII «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья» положения которого вступают в силу с 9 января 2014 года. Вопросы: Каково состояние с разработкой необходимых изменений и дополнений к упомянутому Закону? Когда будут и вступят в действие предусмотренные законом правила производства и оборота сырья? Как повлияет принятый Закон на фермеров и пищевые предприятия, которые уже производят в Украине органическую продукцию по международным органическим стандартам? Как развивался органический сектор в Украине в 2013 году? Что будет происходить с органическим рынком в нашем государстве в ближайшей перспективе? Также будут подведены итоги развития в Украине органического сектора в 2013 г., по результатам которого лучшие производители, переработчики, торговые марки и другие активные участники органического движения Украины будут награждены почетными дипломами (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044) 425-55-25, (050) 411-57-10, uaf@organic.com.ua.

* Круглый стол на тему: "Экономические итоги 2013 года" . Вопросы: Насколько предсказуема в сегодняшней Украине экономическая и финансовая политика? Прогнозы роста ВВП на 2014 год. Как отразятся в 2014 году на украинской экономике недавние договоренности с Китаем и Россией? Вырастут доходы населения в следующем году? Валютный рынок факторы стабильности?

* Состоится итоговая пресс-конференция главы Киевской облгосадминистрации Анатолия Присяжнюка на тему «Итоги социально-экономического развития Киевской области в 2013, а также планы на 2014 год»

* Состоится итоговая пресс-конференция министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого на тему: "Анализ ситуации на энергетическом рынке в 2013 году".

* Министерство доходов и сборов совместно с Интернет - изданием «Лига: Закон» проведет онлайн-конференцию на тему: «Результаты работы Министерства доходов и сборов за год существования». На вопросы плательщиков ответит министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

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