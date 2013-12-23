Янукович подписал закон об амнистии евромайдановцев

Президент Украины Виктор Янукович безотлагательно по получении от Верховной Рады подписал Закон «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний».

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин. По его словам, указанный Закон подписан главой государства в редакции, которая поступила в Администрацию Президента.

После подписания Президентом Закон «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» направлен для опубликования, сообщил глава АП.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада Украины приняла закон об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые происходили во время проведения мирных собраний.

За данный закон проголосовали 339 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом “Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний” предусматривается, что участники акций протестов и массовых мероприятий признаются не имеющими судимости.

Законом народных депутатов от “Батькивщины” Павла Петренко, УДАРа — Валерия Карпунцова, “Свободы” - Олега Махницкого и ПР — Юрия Мирошниченко и Нестора Шуфрича предусматривается освободить от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий по их действиям и решениям в период с 21 ноября 2013 года и до дня вступления в силу данного закона.

Все уголовные производства и производства о совершении административных правонарушений, открытые по поводу определенных выше событий, подлежат закрытию.

Кроме того, новые уголовные производства и производства о совершении административных нарушений не могут быть открыты по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона.

Также лица, привлеченные к уголовной ответственности, ответственности за административные правонарушения по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона, подлежат освобождению от ответственности и признаются не имеющими судимости, ответственности за административные правонарушения.

Уполномоченным органам предусматривается принять решения, вытекающие из данного закона, на протяжении 10 дней со дня вступления в силу данного закона.

Справка УНИАН. В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышло более полумиллиона людей.

Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Позже милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям, связанным с захватом админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.