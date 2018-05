ТОП-10 (23 декабря)

Украина не получила ответ от России относительно консорциума по управлению ГТС - Бойко

Азаров завтра примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве

Украина получит от России первые 3 млрд долл. во вторник

Россия всегда сможет потребовать от Украины вернуть 15 млрд долл. – вице-премьер РФ Шувалов

Украина разместила евробонды на 3 млрд долл. на 2 года по ставке купона 5%

Нацкомиссия увеличила тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии

Стали известны претенденты на покупку «Волыньоблэнерго»

Кабмин направит на реконструкцию аэропорта "Днепропетровск" более 2 млрд грн

Украина с начала маркетингового года экспортировала 17,6 млн тонн зерновых

Украина не получила ответ от России относительно консорциума по управлению ГТС - Бойко

Украина не получила от Российской Федерации ответ на предложение о создании консорциума по управлению газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «1+1».

«Была принципиальная позиция нашего президента, что мы готовы на любую модель сотрудничества с РФ, но паритетно на братских условиях. Консорциум - 50 на 50, собственность ГТС – 50 на 50. Только паритетная модель. К сожалению, мы не получили четкого сигнала со стороны российских коллег относительно того, что они готовы на такую модель», - отметил Бойко.

Как сообщал УНИАН, Украина более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

Условие газового контракта «бери или плати» остается в силе, снижение объемов закупки документально не зафиксировано

Украина в переговорах с Российской Федерацией не согласилась на увеличение объемов закупки газа в ответ на снижение цены газа до 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил в эфире телеканала «1+1».

При этом он отметил, что решение о снижении цены газа было принято по предложению Украины.

«Это было наше предложение... Российская Федерация в начале предлагала увеличить закупку газа, учитывая уменьшение цены, но мы не могли на это согласиться, потому что у нас добыча собственного угля и газа - приоритет нашей страны», - заявил Бойко.

При этом отметил, что условие контракта «бери или плати» остается в силе, и уменьшение объемов закупки газа документально не зафиксировано.

«Пункт "бери или плати" остался, но мы предупредили наших партнеров, что экономика не выдерживает и мы будем уменьшать закупку газа… У нас не готовились изменения по контракту по объемам. Изменения контракта касаются лишь снижения цены газа», - заявил Бойко.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий 18 декабря заявил, что Украина в 2014 году намерена импортировать порядка 30-33 млрд кубометров природного газа, как того требует экономика страны.

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Азаров завтра примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве

Во вторник, 24 декабря, в Москве премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в заседании высшего органа управления Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана - Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, а также, возможно, встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Об этом говорится в программе визита Азарова в Москву, текст которой имеется в распоряжении УНИАН.

Предусматривается, что ориентировочно в 14.00 мск самолет Азарова прибудет в аэропорт «Внуково-2», после чего украинская делегация отбудет в Кремль, где Азаров примет участие в неформальном общении с главами делегаций стран Таможенного союза.

После церемонии фотографирования глав делегаций Азаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

После заседания главы государств Таможенного союза и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (постоянно действующий орган управления ТС) сделают заявление для СМИ.

На данный момент прорабатывается возможность организации рабочей встречи Азарова с Медведевым.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря в Москве состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) на уровне глав государств России, Беларуси и Казахстана.

Президенты обсудят основные направления интеграционного взаимодействия государств – членов Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), а также хода работы с формирования до 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также будут рассмотрены вопросы подготовки и реализации «дорожных карт» относительно присоединения Киргизии и Армении к евразийским интеграционным структурам.

По итогам заседания ВАЭС запланировано подписание ряда совместных решений в сфере единой таможенной политики, регуляции деятельности естественных монополий и правил конкуренции.

Украина получит от России первые 3 млрд долл. во вторник

Первый транш в размере 3 млрд. долл.от продажи России украинских евробондов Киев получит во вторник, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов журналистам.

"Сделка была завершена в пятницу, окончательное перечисление средств, по нашим оценкам, будет во вторник", — сказал Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, Россия не планирует продавать евробонды Украины, выкупленные на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"У нас срок инвестирования — два года. Было принято решение поддержать нашего соседа, наши предприятия через обеспечение товарооборота, взаимной торговли и сотрудничества", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, планирует ли Россия досрочно продавать евробонды Украины. "Торговать (евробондами) не будем", — уточнил он.

При этом он сообщил, что Правительство РФ сможет инвестировать не более 10% Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ценные бумаги с более высоким риском, чем предусмотрено инвестдекларацией фонда.

"В текущем году в правила управления средствами ФНБ внесен ряд изменений, в том числе предусмотрена возможность инвестирования Минфином ограниченной части средств ФНБ — не более 10% — в долговые обязательства иностранных государств с более высоким уровнем доходности, риска, чем суверенные долговые обязательства, формирующие преобладающую часть инвестпортфеля ФНБ", — сказал Силуанов.

На заседании российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

Как заявлял украинский премьер-министр Николай Азаров, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

Россия всегда сможет потребовать от Украины вернуть 15 млрд долл. – вице-премьер РФ Шувалов

Россия всегда сможет потребовать возвращения займа в 15 млрд долларов от правительства Украины - предоставление этих средств оформлено по самым жестким юридическим процедурам.

Об этом первый вице-премьер-министр РФ Игорь Шувалов сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Этот займ предоставлен так, что у нас всегда будут возможности требовать от украинского правительства погашения этого займа, и (он оформлен) по самым жестким юридическим процедурам. Это не просто договоренность между двумя минфинами, когда кто-то что-то кому-то дал. Это оформлено по очень жесткой процедуре, и Россия свои права в юридическом плане обеспечила», - сказал Шувалов, отвечая на вопрос о гарантиях того, что после получения 15 млрд долларов Украина через три месяца не подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Говоря о том, как правительство Украины поведет себя в будущем, Шувалов отметил, что действия России, наоборот, заложили основу для создания позитивных отношений в украинском обществе и руководстве, чтобы продвигать совместную повестку.

При этом Шувалов подчеркнул, что эти деньги не были лишними для российской экономики. «Деньги лишними не бывают», - заявил он.

Шувалов сообщил, что Россия с 2010 года объясняет украинцам, как построен Таможенный союз и какие в нем правила и нормы действуют.

По его словам, во время переговоров очень часто российские переговорщики слышали, что экономическое благополучие Украины лежит в сфере сотрудничества со странами Таможенного союза и СНГ, но ожидания в украинском обществе совершено иные – люди хотят сближения с Европой по стандартам жизни и политическим стандартам.

При этом Шувалов подчеркнул, что украинская сторона не могла объяснить, в чем смысл с экономической точки зрения сближения с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Россия и Украина достигли договоренности о том, что РФ купит украинские евробонды на 15 млрд долларов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия будет покупать бумаги Украины в 2013 и 2014 годах, в том числе уже до конца этой недели - на 3 млрд долларов. Силуанов подчеркнул, что приобретение этих облигаций - «даже более защищенный инструмент, чем межгосударственный кредит».

Организатором выпуска еврооблигаций Украины, который будет размещен на Ирландской фондовой бирже, выступит "ВТБ Капитал", подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. По его словам, это было предложение украинской стороны, для России выбор организатора был непринципиален.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые РФ планирует инвестировать в еврооблигации Украины, размещаются на коммерческих условиях с купоном 5%, подчеркнул российский Президент.

Это решение Путина вызвало неоднозначную реакцию в России.

Украина разместила евробонды на 3 млрд долл. на 2 года по ставке купона 5%

Украина 20 декабря 2013 года выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%, сообщает информационное агентство Cbonds.

По информации агентства, бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5%. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал».

Как сообщается, частное размещение облигаций номиналом 200 тыс. долл. проведено на Ирландской фондовой бирже. Дата начала начисления купона установлена 24 декабря, выплата купона будет производиться два раза в год. Погашение облигаций запланировано 20 декабря 2015 года.

«Выпуск сделали, но поскольку начало начисления купона запланировано на завтра (24 декабря), средства от размещения облигаций поступят также завтра», - прокомментировал УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5% 19 декабря.

Как сообщил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов, первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получит во вторник, 24 декабря.

Нацкомиссия увеличила тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), увеличила тариф на отпуск электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 4% - до 23,08 коп. за 1 кВт/ч с 22,2 коп.

Данное решение комиссия приняла на закрытом заседании в пятницу, 20 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРЭ, тариф вступает в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Эксперты атомной отрасли отмечают, что дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Однако в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн.

Напомним, что тариф на атомную электроэнергию в Украине в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница в среднем составляет около 30%.

На 2012 год в своей инвестиционной программе «Энергоатом» заявлял 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился к Министерству финансов Украины и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики, с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

Ранее вице-премьер-министр Юрий Бойко заявлял, что правительство не планирует до осени пересматривать тариф на отпуск электроэнергии атомных электростанций, осознавая сложное финансовое состояние НАЭК «Энергоатом».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Стали известны претенденты на покупку «Волыньоблэнерго»

На участие в конкурсе с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% государственного пакета акций «Волыньоблэнерго» подали заявки две компании - "С.Энерджи - Житомир" и "Укристгаз", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как сообщал УНИАН, 16 декабря истек срок приема заявок на данный конкурс, который состоится 24 декабря т.г.

ФГИУ объявил приватизационный конкурс по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго" 27 ноября т.г. Стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляет 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

Справка УНИАН. Компания «С.Энерджи – Житомир» входит в российскую группу VS Energy. VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго». Контролирует VS Energy российский бизнесмен Александр Бабаков.

ООО «Укристгаз» (г. Киев) создано в 2011 г., учредителем компании является Финансовая инжиниринговая компания. «Укристгаз» 7 ноября т.г. победил в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339,9 млн грн.

Кабмин направит на реконструкцию аэропорта "Днепропетровск" более 2 млрд грн

Кабинет министров Украины намерен направить 2,11 млрд грн на реконструкцию аэродрома международного аэропорта «Днепропетровск» до 2016 года, говорится в распоряжении №998-р «Об утверждении проекта и титула строительства «Реконструкция аэродрома Международного аэропорта «Днепропетровск»» от 21 ноября 2013 года.

Согласно распоряжению, стоимость строительно-монтажных работ составит 1,476 млрд грн, стоимость оборудования – 114,908 млн грн, другие расходы – 519,553 млн грн.

Срок проведения реконструкции – 26 месяцев.

Согласно титулу реконструкции, сумма средств, которые планируется направить в 2013 году составляет 152,2 млн грн, в 2014 – 1,248 млрд грн, в 2015 – 710,293 млн грн.

Реконструкция будет проводиться за средства, привлеченные под государственные гарантии.

Строительство первого пускового комплекса, согласно сметной стоимости составит 1,7 млрд грн, второго – 403,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Днепропетровск» в январе-ноябре 2013 года увеличил пассажиропоток на 1,9% до 379,5 тыс. человек.

Справка УНИАН. Аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного, входит в состав ОАО «АК «Днеправиа».

Международный аэропорт «Днепропетровск» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 4,1% по сравнению с 2011 годом — до 443,778 тыс. человек.

Украина с начала маркетингового года экспортировала 17,6 млн тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 г. – июнь 2014 г.) к 23 декабря поставили на внешние рынки 17,6 млн тонн зерновых, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового сезона, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы на указанную дату составил 6,64 млн тонн, из которых 5,34 млн тонн приходится на продовольственную и 1,3 млн тонн - на фуражную пшеницу. Объем поставок ячменя на внешние рынки к 23 декабря составил 2,01 млн тонн, кукурузы – 8,79 млн тонн.

Экспорт масличных культур с начала текущего МГ составил 2,5 млн тонн, в частности, поставки рапса – 1,9 млн тонн, сои – 0,61 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

Урожай зерновых в 2013 году Минагропрод оценивает в 61,5 млн тонн в чистом весе, что станет рекордом для независимой Украины. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, когда было собрано 56,7 млн тонн зерновых.

