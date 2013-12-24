В Раде зарегистрировали постановление о недопустимости введения чрезвычайного положения

Верховной Раде предложено принять постановление о недопустимости применения Президентом Украины института чрезвычайного положения для урегулирования существующего острого политического кризиса.

Об этом говорится в тексте постановления №3816, зарегистрированного народными депутатами Давидом Жванией, Инной Богословской, Романом Стаднийчуком и Виталием Немилостивым, сообщили УНИАН в пресс-службе Жвании.

Жвания подчеркнул, что принятие постановления позволит предотвратить дальнейшую эскалацию конфликтов, создаст предпосылки для остановки политического кризиса и применения парламентских и внепарламентских механизмов для обеспечения гражданского мира и достижения общественного согласия.

По убеждению Жвании, в случае принятия парламентом этого постановления оно будет «гарантировать парламентом безоговорочное соблюдение в Украине основоположных конституционных норм, в частности – принципов демократии, прав человека и верховенства права; предотвращение применения мер чрезвычайного характера, что могло бы повлечь за собой ограничение прав и свобод человека в условиях мирного протеста; сделает невозможным радикализм, который может только углубить кризис и стать серьезным препятствием для цивилизованного решения проблемы; достижение общественного согласия и широкого консенсуса для поиска взаимопонимания и примирения в рамках механизмов парламентской и внепарламентской демократии».

Жвания отметил, что в настоящее время в Украине политический кризис, который продолжительное время сопровождается массовым мирным протестом. Участники круглого стола «Политический кризис в Украине: парламентские инструменты его преодоления» обратились ко всем политическим силам и гражданам отказаться от каких-либо радикальных действий, которые могли бы повлечь углубление кризиса и стать препятствием на пути поиска взаимопонимания в рамках механизмов парламентской и внепарламентской демократии.

Как напомнили в пресс-службе, о недопустимости применения Президентом Украины института чрезвычайного положения указано в рекомендациях круглого стола «Политический кризис в Украине: парламентские инструменты его преодоления», которые были рассмотрены и поддержаны комитетом ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.