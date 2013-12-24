Азаров отбыл в Москву на заседание Высшего Евразийского экономического совета

Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл с однодневным рабочим визитом в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, в 13.00 мск состоится встреча Азарова с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Затем Азаров примет участие в неформальном общении с главами делегаций, участвующих в заседании ВЕАЭС.

Заседание ВЕАЭС начнется в 15.00.

В 16.05 запланирован подход Азарова к представителям украинских СМИ.

Как сообщал УНИАН, участники заседания ВЕАЭС обсудят основные направления интеграционного взаимодействия государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП), а также ход работы по формированию до 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также будут рассмотрены вопросы подготовки и реализации «дорожных карт» по присоединению Киргизии и Армении к евразийским интеграционным структурам.

По итогам заседания ВАЭС запланировано подписание ряда совместных решений в сфере единой таможенной политики, регуляции деятельности естественных монополий и правил конкуренции

С мая 2013 года Украина принимает участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя.